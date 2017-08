Aprovecha Sonora TLC: Celaya Celaya

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sonora es uno de los estados que más han aprovechado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que una modernización de este esquema comercial permitirá a la entidad mayor crecimiento, consideró Víctor Hugo Celaya Celaya.



“Sonora es primero y segundo o tercer lugar en la actividad exportadora de México gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá”, expresó el presidente y director general de la consultora Piece-Business & Social Development Intelligence.



En entrevista para EL IMPARCIAL, quien ha ocupado diversos puestos públicos federales y estatales, consideró que el TLC ha traído para México, pero también para Estados Unidos y Canadá, más beneficios que retrocesos, que permitieron el crecimiento del comercio internacional.



¿EN UNA VISIÓN GENERAL, CÓMO OBSERVA EL AMBIENTE EN LA RENEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO?



VHCC: En primer lugar debo decir que estamos viviendo una etapa muy importante en la definición económica para México en los próximos años.



Tiene el objetivo de lograr la renegociación del tratado para fortalecer la capacidad exportadora de México frente a nuestros principales socios comerciales que son Estados Unidos y Canadá.



En buena medida es la modernización del tratado y pues debemos defender en dónde hemos sido muy fuertes y exitosos y corregir aquellos renglones donde tenemos desventajas, lógicamente a la luz de un acuerdo trilateral.



La negociación no es sencilla, en la primera ronda pues la posición de Estados Unidos ha sido un poco beligerante, dura, en la defensa de ciertos intereses nacionales, de intereses que están básicamente sustentados en promesas de campaña del presidente Trump.



Al final del día todas las negociaciones eso son, espacios de acuerdos y desacuerdos y de encuentros y desencuentros que al final del camino dan como resultado un acuerdo comercial más moderno, más actualizado.



No es un proceso fácil pero México tiene una posición digna, firme y soberana en la defensa de los sectores productivos del País.



¿ERA NECESARIA PARA MÉXICO YA ESTA MODERNIZACIÓN DEL TRATADO?



VHCC: Hemos sido exitosos en la mayoría de los sectores en el País. Yo me refiero con mucho orgullo al sector agropecuario mexicano donde por primera vez en muchísimos años, estamos hablando de más de una década, tenemos un superávit comercial con Estados Unidos y Canadá y donde Sonora tiene un papel muy importante a través de la producción de alimentos.



¿PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PRI?



VHCC: Sí participamos a través de la mesa de Visión de Futuro, donde precisamente presentamos un documento, en Guadalajara que fue la sede de la reunión, donde esta blecimos precisamente cuál debe ser la política comercial hacia el exterior en el futuro de México con base en los resultados que hemos tenido y logramos incorporar en el dictamen de esa mesa, que presidió Manlio Fabio Beltrones, los puntos de vista de los productores y del Gobierno mexicano de lo que debe ser la política de la apertura comercial para México.



¿CÓMO VE LO QUE SE APROBÓ EN LA ASAMBLEA, ESPECIALMENTE EN LO POLÍTICO?



VHCC: Muy bien. El Partido se abrió, el Partido modificó sus reglas de forma tal que cualquier aspirante o cualquier ciudadano mexicano con una hoja intachable de servicio en la sociedad o en el Gobierno pueda aspirar a la primera magistratura del País, a ser candidato del PRI.



Y eso fue un gran avance democrático al interior del Partido, que venció resistencias al interior del Partido pero que correspondió más al deseo democrático de la sociedad y en este momento el PRI tiene posibilidades de ampliar la selección, no solamente en los cuadros tradicionales del PRI, sino en la sociedad entera.



¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBRE EL TRABAJO QUE HA REALIZADO HASTA AHORA LA GOBERNADORA CLAUDIA PAVLOVICH?



VHCC: Creo que está muy a tono el Gobierno de Claudia con la política actual de promoción de inversión y de gestión que viene realizando México. El impulso que ella ha venido dando a la creación de una mega región, con el Estado de Arizona fundamentalmente para construir la infraestructura y la dinámica de servicios y el intercambio de bienes y servicios entre nuestras regiones es muy importante. Modernizar toda la infraestructura de los dos estados para impulsar el comercio y la inversión es un gran reto.



SE LE MENCIONA COMO QUIEN BUSCARÁ LA CANDIDATURA AL SENADO, ¿VA A BUSCARLA?



VHCC: Llegado el tiempo, cuando mi partido abra los procesos internos, lógicamente yo habré de inscribirme para participar en un proceso de selección de candidatos al Senado, porque es mi interés personal contender por una senaduría por mi Estado, es una aspiración no egoísta, no personalista, es una aspiración de muchos años, desde que he estado involucrado en la política y que espero tener la oportunidad de contender.