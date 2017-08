Arranca hoy ciclo escolar entre caos vial y el bullicio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La pesadilla del caos vial se vive hoy en los diferentes municipios sonorenses, seguida del bullicio en las escuelas en el primer día de clases cuando los sorprenderá el eclipse solar.



En Sonora, los mandos policiacos recomendaron a los padres de familia usar el cinturón de seguridad y no andar "a las prisas", ante el regreso a clases de miles de estudiantes.



En Navojoa, risas y algarabía se esperan hoy en los mil 104 planteles educativos con 68 mil estudiantes del nivel básico y 3 mil 264 maestros, en la región Sur de Sonora.



Gustavo Yépiz Gas, jefe del Departamento de Tránsito, manifestó que el dispositivo de seguridad abarcará las escuelas ubicadas en los puntos de mayor circulación, como en las calles Pesqueira, Sosa Chávez y No Reelección.



El eclipse solar que se presentará hoy podrá oscurecer el día, pero no la alegría de las decenas de estudiantes, ya que no se suspenderán las clases, según las autoridades educativas.



Autoridades de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) aconsejaron evitar los riesgos que representa la observación directa del fenómeno.



Rigoberto Morales García, jefe de Tránsito Municipal, pidió también a los padres de familia no estacionarse en doble fila y no exceder la velocidad.



Agregó que se vigilará la entrada y salida de clases en los planteles escolares de enseñanza básica que inician ciclos escolar este día.



Autoridades educativas de Ciudad Obregón informaron ayer que aunque a las 09:00 horas arrancará el eclipse de Sol, las clases no se suspenderán, pero si hay medidas de precaución a aplicar ante el regreso de 93 mil estudiantes de nivel básico.



En Agua Prieta, Arturo Villaseñor López, jefe del Departamento de Tránsito Municipal recomendó a los padres de familia conducir con precaución y no con prisa para llegar a tiempo.



Realizarán cierre parcial en primaria por robo de cableado en Caborca



CABORCA.- No todas las escuelas ni sus alumnos tendrán un feliz inicio de ciclo escolar, tal es el caso de la escuela primaria Ford número 10, donde los padres de familia denunciaron que no habrá clases hoy para los alumnos de al menos un salón.



El motivo, se explicó, es el robo de cableado que sufrió al menos un aula durante el periodo vacacional, por lo que ante las temperaturas que superan los 40 grados centígrados es poco prudente que los alumnos tomen clases sin algún sistema de refrigeración.



"Se nos avisó que no habrá clases el lunes por que no hay aires (acondicionados), se robaron los cables, y que avisarían si hay clases el martes", lamentó Alejandra, madre de familia.



Hasta ayer la información que tenían los padres de familia es que el cierre era parcial, pues no todos los salones se habían visto afectados por el robo de cableado, ya que solo tenían certeza de uno.



Autoridades de la coordinación regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) no dieron respuesta al respecto.