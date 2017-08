¡Saque el paraguas!, aumenta posibilidad de lluvia al Noreste

Agua Prieta(GH)

Durante esta semana en la que estudiantes del nivel básico volverán a clases, hay probabilidades de lluvias desde mañana y hasta el viernes, aunque mañana se empiezan con probabilidades bajas.



Para hoy se espera un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 19 grados con probabilidades de lluvia en Agua Prieta.



Mañana la máxima será de 34 grados y la mínima de 20 grados, registrándose 20% de probabilidades de lluvia según el pronóstico del portal de Internet The Weather Channel.



El miércoles se prevén tormentas por la tarde, registrándose una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 19 grados, y se espera que esté parcialmente nublado.



Para el jueves el pronóstico indica que habrá tormentas asiladas y se espera que la temperatura máxima sea de 32 grados y la mínima de 19 grados, con rachas de viento de 14 kilómetros por hora.



El viernes también habrá posibilidades de lluvia, pero serán sólo del 20%, esperándose un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 19 grados.



Para el fin de semana no se esperan lluvias y las temperaturas máximas serán de 33 grados y las mínimas estarán entre los 19 y los 20 grados, según el portal de Internet The Weather Channel.