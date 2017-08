Sus galletas llegan hasta Europa y EU

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Desde que tenía 4 años, Elsa Michel Borbón aprendió de la mano de su madre a hornear, cocinar y coser, entre otras cosas, y ese conocimiento que atesora en su memoria lo comparte de diferentes maneras.



Desde que Elsa era pequeña se involucró en las actividades que realizaba su madre de forma cotidiana en el hogar, que iba desde hacerles ropa a sus hijos, hasta prepararles los alimentos.



"Yo aprendí con mi mamá, porque mi mamá era descendiente de Arizpe, Sonora, del pueblo y en aquél tiempo toda la gente hacía sus cosas en la casa y pues ahí va uno aprendiendo", recordó.



Lo que más disfruta hacer es preparar galletas, negocio con el que inició hace 35 años cuando un familiar estaba en preescolar y participó para reina, lo que la llevó a preparar galletas para apoyarla.



"Hago muchas empanadas, hago tamales, de todo lo que me piden, las galletas es lo fuerte y hago los platos surtidos (de galletas) nomás que ahorita no tengo fotos", externó.



"Y nunca me he animado a poner una tienda porque va a ser más esclavizado, porque mi mamá en su casa tuvieron changarro y dice que pues no podían salir y soy muy vaga", dijo entre risas.



Y a pesar de que Elsa tiene un negocio, no tiene ningún problema en compartir su conocimiento, tanto en recetas como en clases, para quienes desean aprender y replicar sus conocimientos.



Durante 18 años y medio Elsa dio clases de decoración de pasteles, de botanas y de panadería de casa en el DIF, incluso en la actualidad lo sigue haciendo en su casa con grupos pequeños de cuatro personas.



"Con mucho gusto porque me gusta compartir las recetas y me gusta a mí que las personas vean como se hacen las cosas", expresó e incluso hay personas que tienen pastelerías en la actualidad y fueron sus alumnas.



Aunque esto no merma su mercado, porque muchas personas la conocen y la buscan principalmente para que haga galletas para eventos especiales o fechas en las que se comparte con los seres queridos.



Incluso sus creaciones han llegado a otros países como España, Italia y Estados Unidos, donde personas que probaron sus galletas decidieron ordenarlas para sus bodas o algún otro evento especial.



Elsa disfruta mucho esto, más que por el negocio, por la satisfacción que le da el tener siempre algo que hacer, porque no se imagina su vida sin tanta actividad.