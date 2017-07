Resguarda casa de Agua Prieta pasado histórico

Agua Prieta(GH)

Un fragmento de la historia de Agua Prieta, de México y del desaparecido general Plutarco Elías Calles, es la casa donde vive la familia Vildósola Burgueño, quien es propietaria de la casa que el militar ordenó construir hace 112 años.



Baudelio Vildósola Terán, ex alcalde Agua Prieta, se casó con Romelia Burgueño y sus suegros le heredaron la propiedad que hoy llevan habitando 60 años.



La casa parece una fortaleza, sus cimientos sus fuertes como la historia y su comodidad inigualable, pues Baudelio considera que se vive muy a gusto en esta enorme casa estilo California.



En estos 60 años la familia ha recibido peculiares visitas porque aunque el general Plutarco Elías Calles nunca habitó la casa, él fue su primer propietario.



"Inclusive una hija o hermana, Carmelita se llamaba, de Plutarco Elías Calles vino en una ocasión, vino a ver cómo estaba la casa, también vino Silvia Pinal, estuvo toda una tarde", recordó Baudelio.



Antes de que el suegro de Baudelio adquiriera la casa que le perteneció al general Plutarco Elías Calles, tuvo varios propietarios, mencionó que le contó alguna vez su suegro.



"Pero no hay un documento que avale eso, exactamente quién (la compró), cómo estuvo y archivos en el Ayuntamiento pues no hay", expresó sentado en la sala de su casa.



La vivienda estaba compuesta originalmente por siete habitaciones, cuatro en la planta baja y tres en la planta alta, esta última fue clausurada desde hace más de 50 años, porque no le vieron mucha necesidad a tanto espacio.



El interior de la casa se remodeló, pero por fuera la vivienda está intacta, únicamente se le añadió una recámara más en la planta baja y se construyó una capilla, pero luce muy parecida a como fue.



Plan de Agua Prieta



Una gran coincidencia que relaciona a Baudelio con el general Elías Calles, es que a él le tocó recibir cuando fue alcalde de esta frontera el documento original del Plan de Agua Prieta.



El entonces alcalde recibió una llamada de Puebla donde le informaron que tenían algunos documentos de Agua Prieta, porque Soledad González, quien fue secretaria del general los tenía en su poder.



Cuando ella falleció, sus familiares hicieron entrega de los documentos a sus lugares de origen y entre los que recibieron en Agua Prieta estaba un testamento del general en el que dijo que en la Villa de Agua Prieta tuvo un hijo biológico.



"No se refiere a nada de esta casa ni a nada, nada más al hijo que tuvo en la Villa de Agua Prieta", expresó Baudelio, quien fue quien recibió los documentos.



El valor de la casa, comentó, en valor catastral es de más de 3 millones de pesos y el lote tiene un valor de más de dos millones de pesos, es decir que en general su costo supera los 5 millones de pesos.



"Y me pregunta mi mujer: ‘¿Y tú, venderías esta casa?’, ‘no pues yo te pregunto a ti, pues la casa es tuya’, le digo", pero ninguno de los dos tiene la intención de vender la casa en la que han vivido 60 años.



Incluso uno de los atractivos de la residencia es el jardín que su esposa hizo, lo que atrae a las personas para fotografiarse para eventos especiales, a veces sin imaginar siquiera que la casa fue propiedad de un personaje de la historia del País.