Inunda la fuerte lluvia una vivienda en Navojoa

NAVOJOA, Sonora(GH)

Para muchos las lluvias que se registraron en la ciudad fueron una bendición pero para Francisca Urquidis, de la colonia Aviación, de esta ciudad representó perder sus pertenencias.



"Llovió mucho, como nunca antes, esa noche fue una revolución para nosotros porque el agua se metió a la casa", recordó, "sí nos preocupamos mucho".



Sacando el agua y el lodo pasaron la noche, dijo la mujer de 67 años de edad, tratando de rescatar algunos muebles.



"No dormimos, tuvimos que subir los colchones pero la lluvia no dejaba, mis hijos y todos aquí no dormimos", agregó.



Sentada en una silla de plástico, uno de los pocos objetos que se rescató, doña Francisca enfatizó que desde hace muchos años no presenciaba un fenómeno tan fuerte.



"Fue muy difícil, todo se mojó, los sillones andaban nadando ahí, pensé que la casa se iba a caer", recordó, "necesitamos que se haga algo para que el agua corra para el canal".



Francisca tiene su vivienda asentada a un lado del canal Las Pilas pero el agua en lugar de correr al desagüe, se queda estancada en su hogar.



Más precipitaciones



El pronostico de lluvias se mantiene para el fin semana por lo que se continuará con un monitoreo constante de las precipitaciones que se llegaran a presentar, además de las zonas vulnerables de la ciudad y comunidades, informó Jesús Edmundo Valdez Reyes.



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil agregó que realizaron limpieza de alcantarillas y tuberías para evitar inundaciones como las que causaron la sorpresiva lluvia de 109 milímetros anteayer.



Recordó que dos personas de la tercera edad fueron evacuadas.