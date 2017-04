Sorprende en Peñasco el aumento de pinacates

Puerto Peñasco(GH)

Ante la abundante presencia del escarabajo pinacate en la ciudad que alertó a pobladores, Alberto Aldrete Germán aseguró que estos no representan ningún tipo de riesgo sanitario.



El coordinador municipal de Salud explicó que la presencia de estos insectos se debe a que se encuentran en su ciclo natural de reproducción.



Una vez que este proceso natural culmine, aseveró, el número de escarabajos disminuirá significativamente.



"Este tipo de insecto conocido como pinacate son molestos por el olor



que emanan y por la gran cantidad que hay en estos días en la ciudad.



"De igual manera, estamos atentos a los reportes que nos hace llegar la población por esta situación", comentó.



Para evitar la presencia de estos insectos, recomendó lavar los pisos



con agua y jabón, en casos extremos usar insecticida.



Señaló que si algún ciudadano tiene una situación extrema con estos escarabajos puede comunicarse a la coordinación que él dirige para fumigar el lugar si éste lo amerita.



Este tipo de insecto no es venenoso, recalcó, y no representa ningún tipo de peligro para las personas.



Personal del departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria Número Dos ya tiene conocimiento de esta situación y está al pendiente de las necesidades que se pueda presentar, puntualizó.