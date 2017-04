Llegan orcas a San Carlos porque hay más alimento

Guaymas(GH)

La presencia de orcas desde hace más de 20 años en la bahía de Guaymas y San Carlos se debe principalmente a la productividad marina que hay en la zona, aseguró el investigador del Centro de Alimentación y Desarrollo, Juan Pablo Gallo Reynoso.



El titular del Laboratorio de Ecofiosiología del CIAD aseguró que en esta zona se han captado más avistamientos de orcas que en ningún otro destino turístico de México y eso ha ocurrido en diferentes épocas del año.



Señaló que de acuerdo a los registros que tienen de hace casi dos décadas, los arribos de estas especies en Miramar y San Carlos lo hicieron por lo menos dos o tres individuos en dos ocasiones acompañados de otros grupos.



"Entre la Isla San Pedro Nolasco y el continente existe una terraza de 300 metros de profundidad donde las surgencias suben a la terraza sobre todo en peces grandes y rayas, que son el alimento de las orcas, además del calamar, todo eso que se junta ahí, hay mucha comida para ellos", puntualizó.



Las surgencias estacionales de aguas que fertilizan la superficie del mar alrededor de la costa de San Carlos, explicó, representa un atractivo para estos mamíferos marinos que causan sensación entre las personas que las ven.



Indicó que aunque no existe un lineamiento propio para las orcas, los pescadores deportivos y turistas deben mantener la distancia.



de al menos 30 metros, no perseguirlas por más de 20 minutos porque se cansan y pueden causar sus muertes.



Gallo Reynoso apuntó que los humanos no deben interactuar con estos mamíferos marinos porque son salvajes y fuertes, y hay registros de ataques en lugares como Hawai.



"Desde antes de 1999 ya se sabía que pasaban orcas por aquí (Guaymas) de vez en cuando en diferentes épocas, tenemos la idea que estas especies son del Norte y Canadá, pero hay en medio del Océano Pacifico, en todos lados, no necesariamente en el frío y las hemos visto en verano, invierno, otoño y primavera, pasan cuando hay alimento", destacó.