Aseguran más de 1.2 tons. de mariguana en la frontera

SONOYTA(GH)

Dos cargamentos de mariguana con un valor conjunto de casi un millón 400 mil dólares fueron frenados en el puerto fronterizo de Lukeville, informó mediante un comunicado de prensa la U.S. Customs and Border Protection (CBP).



Además de las más de dos mil 800 libras (1,270 kilos) de droga aseguradas, destacaron, cuatro estadounidenses fueron arrestados.



Reportaron que en un primer suceso ocurrido el sábado, un hombre de 55 años de edad, originario de Glendale, Arizona, y una mujer de 58 años de edad originaria de Phoenix, Arizona, que viajaba con él, fueron detenidos.



Durante un revisión al vehículo tipo "casa rodante", indicaron, que un perro del CBP alertó sobre la presencia de paquetes de mariguana.



El día siguiente, los oficiales del CBP detuvieron a un hombre de 40 años de edad, originario de Green Valley, Arizona, y a su acompañante, una mujer de 24 años de edad, añadieron en el boletín de prensa.



Fue durante una revisión secundaria a su camioneta Ford, relataron, que con ayuda del perro detector de narcóticos encontraron más de 150 libras de mariguana con un valor aproximado de 77 mil dólares.



Informaron que la droga y los vehículos fueron asegurados, mientras que los detenidos fueron turnados al U.S. Immigration and Customs Enforcement´s Homeland Security Investigations.