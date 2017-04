Se registra primer incendio forestal en Cananea

Cananea(GH)

El primer incendio forestal de la temporada en Cananea se registró en la falda de la Sierra La Mariquita, donde se lograron consumir 250 hectáreas.



Este incendio afectó a los ranchos La Yegua y Lista Verde y sus habitantes no fueron desalojados, sino que también colaboraron en los trabajos para sofocar el incendio.



Las acciones para controlarlo las realizaron las brigadas 23, Minera María y Minera Milpillas, indicó el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Julio Rodolfo Haros.



El fuego que se registró el pasado martes se cree que pudo ocurrir debido a causas naturales, ya que el área donde se desarrolló es un lugar al que no suelan ingresar las personas.



"Ahí no hacen paseos ni nada, es cerca de la mina, no hay quien entre a hacer fuego ni nada de eso", abundó el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil de Cananea.



El incendio logró controlarse el mismo día que inició, pero sí alcanzó a consumir una cantidad considerable de hectáreas, afirmó, y aunque no se cree que haya sido provocado, exhortó a la población a colaborar en la prevención.



Actualmente se está en la temporada de incendios forestales y en la región Noreste del Estado únicamente se ha registrado este incendio, pero los riesgos se mantienen hasta que inicie la temporada de lluvias.