Tardan unas 24 horas en extinguir el fuego del basurón en Cananea

Cananea(GH)

Alrededor de 24 horas, personal de Bomberos, Protección Civil Municipal y Servicios Públicos trabajaron en apagar los desechos del basurón municipal que fueron incendiados de forma intencional.



A las 07:00 horas del pasado domingo comenzó a desarrollarse el primer incendio en el basurón, el cual en una hora quedó controlado, indicó el comandante del Cuerpo de Bomberos, Antonio



Bracamonte.Pero de nuevo a las 13:00 horas comenzó un incendio en el mismo lugar y hubo personas que vieron a alguien provocándolo, pero no se logró la detención del sospechoso."Parece ser que la persona esta mal intencionada fue la que prendió fuego, muy posiblemente pudieron haber sido las dos áreas, nada más que la primera zona no se quemó, se controló rápidamente",



expuso.



A los trabajos para terminar con el incendio se sumaron personal de Servicios Públicos, de la Unidad Municipal de Protección Civil e incluso trabajadores de la mina.



El basurón municipal, que sería un relleno sanitario, pero que se quedó como basurón, está ubicado a una distancia aproximada de un kilómetro de Cananea, en la salida a Agua Prieta.



El siniestro del basurón no implicaba un riesgo de que se propagara a viviendas o comercios, porque está asilado, pero sí podía iniciar un incendio forestal y debido a las sustancias de la basura podría provocarse contaminación.



Es por ello que de inmediato y sólo con pequeños intervalos de descanso se estuvo trabajando en apagar de manera definitiva el incendio durante 24 horas.