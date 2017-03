Niña Down es una campeona en la vida

Navojoa(GH)

Pese a que los doctores le auguraron solo 10 años de vida y constantes enfermedades por nacer con Síndrome de Down, Frankchezca Barba Torres rompió todos los pronósticos y hoy es una campeona en la vida.



La pequeña de 12 años de edad, quien participó en las paralimpiadas estatales y consiguió el primer lugar en atletismo, además de entrenar tae kwon do, y diversas disciplinas artísticas, es una campeona de la vida, consideran sus familiares y amigos.



Olga Cecilia Torres Ramírez, madre de Frankchezca, señaló que cuando los doctores diagnosticaron a su hija, no le daban esperanza y además estaría limitada de no poder hacer una vida normal, pero con esfuerzo logró destacar en el deporte y las artes.



Indicó que gracias al esfuerzo de la pequeña y el de sus padres consiguió entrar a una escuela regular, donde actualmente enfrenta retos y socializa con otros niños.



"Me dijeron que no iba a tener larga vida, pero solamente Dios sabe hasta cuando, él me dio un ángel y una bendición", expresó, "es una niña muy activa, dibuja, hace deporte, es una bendición".



La orgullosa madre manifestó que lo más difícil a lo que se han enfrentado es a la discriminación y a la falta de espacios para niños con capacidades diferentes.



"Hace falta crear más conciencia y respeto por los demás, son niños como los demás que se divierten", agregó, "es importante incluirlos en las actividades".



Torres Ramírez, quien fundó la Asociación Por Una Familia Feliz, enfatizó la importancia de no excluir a los niños con capacidades diferentes.