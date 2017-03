Pescadores le dan pausa a la medusa para su crecimiento

Guaymas(GH)

Luego de arribar cada panga en su primer día de actividad con cuatro toneladas de aguamala "bola de cañón", al puerto, los pescadores suspendieron la captura por escasearse el producto de la talla comercial.



De acuerdo con los resultados de los muestreos del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras, los hombres de mar sólo dispondrían de alrededor de mil toneladas de la medusa de tallas superiores a los once centímetros de campana.



La líder cooperativista, Manuela Ojeda Amador, aseguró que los pescadores esperarán dos o tres días en tierra mientras la especie marina alcanza la talla deseada para volver a salir a su búsqueda.



Indicó que mientras tanto, hombres y mujeres trabajarán en las plantas pesqueras en el procesamiento de las más de mil 600 toneladas que capturaron en la zona tres que comprende desde Las Guásimas a San Carlos.



"Ya nos habían dicho que esto iba a pasar, teníamos la esperanza de que fuera un poco diferente, pero no fue así y ahora no nos queda más que esperar a que la biomasa localizada en la zona de Guaymas crezca", destacó.



Plantas



Esta pesquería, dijo, activó más de 3 mil empleos directos el primer día de actividad, lo que disminuyó drásticamente el segundo día a mil 500, y ayer las plantas lucieron semivacías.



"Esperamos salir de nuevo en los próximos días por la producción de aguamala que quedó, la cual por ser menor a los once centímetros no es visible en la bahía, cuando es pequeña tiende a permanecer sumergida", puntualizó.



Ojeda Amador agregó que los procesadores respetaron el precio que acordaron pagar a los productores de 2.40 pesos el kilo de medusa.