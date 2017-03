Excursionistas se salvan de morir deshidratados

Guaymas(GH)

Luego de casi 20 horas de permanecer en la cima del Cerro "Pico Alto", de la Sierra del Aguaje, cinco personas, entre ellas una mujer diabética, fueron rescatados por elementos de Bomberos Voluntarios y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).



El comandante de Bomberos Voluntarios, Alberto Osuna Agramón, informó que los excursionistas escalaron el cerro, el domingo, por las faldas del "Ojo de Agua", de San Carlos, y al intentar descender no pudieron hacerlo.



Sus familiares al ver que no regresaban Carlos Trejo, de 24 años de edad y Víctor Benítez Ojeda, de 29, de Empalme; así como Jesús Quintanar López, de 42, y Omar Mexía Godoy, de 23, de Hidalgo; y María Carranza Mazón, de 22 años, de Hermosillo, solicitaron apoyo al C-4.



Los rescatistas al mando del capitán Juan Carlos González, dijo, desde el domingo se presentaron al lugar para subir, pero al no lograr llegar hasta ellos, les avisaron a las familias que el rescate se llevaría a cabo el lunes a primera hora.



Los elementos Iván Calderón, Juan Carlos González, Alan Martínez, Francisco González, Rubén Félix, Francisco Rivera, Alfonso Argüelles, Roberto García, Daniel Nápoles, Manuel Montoya, Juan Vea, Esteban Gaxiola y Jesús Daniels, expuso, acamparon en el lugar, seguros de que las cinco personas estarían a salvo.



"Se solicitó apoyó de un helicóptero al Gobierno del Estado porque la salud de la mujer que estaba atrapada en el cerro junto con otros cuatro hombres se estaba agravando por la diabetes", relató.



Los paramédicos que acudieron al llamado de auxilio, aseguró, lograron estabilizarla una vez que estuvo a salvo, al igual que el resto de sus acompañantes, los cuales fueron hidratados y valorados, para después ser trasladados por Rescate San Carlos, donde recibieron atención médica.



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Luis René Puig Arvizu, exhortó a los visitantes y residentes a extremar precauciones al escalar los sitios naturales de San Carlos para prevenir que sucedan este tipo de situaciones donde se pone en riesgo sus vidas y la de los demás.