Valorarán médicos a Emmanuel, quien lucha contra el cáncer

Agua Prieta(GH)

Para programarle una cita en la Ciudad de México para una revisión tras el trasplante de médula ósea, Emmanuel Barrios Varela será valorado en Hermosillo el próximo 1 de abril.



La mamá del joven con un cáncer muy agresivo llamado Linfoma de Hodgkin, Amalia Varela, explicó que ya se le hizo una revisión en Hermosillo donde todo salió bien, pero es necesaria una valoración por quienes hicieron el trasplante.



"Le tienen que hacer un estudio allá en México y verlo los médicos que le hicieron el trasplante, que lo quieren ‘checar’, pero lo tienen que ver primero aquí (en Hermosillo)", expresó.



Aparentemente la salud de Emmanuel mejora cada vez, pero sigue siendo necesaria la aplicación de seis vacunas con un costo de 73 mil 270 pesos cada una para erradicar el cáncer.



Si el joven sonorense no recibe este tratamiento existen posibilidades de que el cáncer regrese, ya que las vacunas acaban con las células cancerígenas que pueda haber en su cuerpo.



Durante los últimos cinco años Emmanuel ha luchado contra este cáncer, incluso para salvar su vida tuvo que abandonar sus estudios en el Instituto Tecnológico de Agua Prieta (ITAP).



Así que si hay personas interesadas en apoyarlo en esta lucha, pueden hacer un donativo a la cuenta Bancomer de su mamá Amalia Varela, con número 4152 3131 5965 4388 o a través de la plataforma de Internet Go Found Me.



CÓMO DONAR





Cuenta de Bancomer 4152 3131 5965 4388 a nombre de Amalia Varela.



Plataforma: www.gofundme.com/fondo-medico-para-emmanuel-barrios