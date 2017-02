Navojoa: Padres de familia toman Cbtis 64 por falta de maestros

Navojoa(GH)

Padres de familia tomaron ayer las instalaciones del Cbtis número 64 de Navojoa en protesta por la falta de 13 maestros que ha generado la pérdida de 161 horas de clases a la fecha..



Desde las 08:30 horas, alrededor de 60 padres de familia impidieron ayer el acceso al plantel, ya que desde el inicio del semestre se presenta este problema.



José Juárez Noriega, padre de familia, manifestó que alrededor de mil alumnos de 21 grupos pierden clases a diario por la falta de docentes.



"El director ya planteó en la Ciudad de México, desde el inicio del semestre, la falta de personal pero no han resuelto", abundó, "todo depende de México pero las autoridades están muy tranquilas mientras que nuestros hijos sin clases".



El padre de familia, Jesús Acosta, manifestó estar preocupado por la educación de su hijo por la falta de clases.



"Algunos muchachos harán sus exámenes de admisión a universidades en febrero y nos preocupa que no vayan preparados", expresó, "porque desde el 30 de enero no tienen algunas clases".



El grupo de manifestantes dialogaron con autoridades de la susbsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la SEC, quien reveló que el recurso para contratar más docentes no ha sido autorizado.



Los padres de familia dieron como límite hasta el día miércoles 22 de febrero para que autoridades educativas resuelvan el problema, de lo contrario continuarán con la toma de las instalaciones.