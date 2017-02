Mal tiempo provoca desabasto en pescaderías de Guaymas

Guaymas(GH)

El mal clima que ha prevalecido en los últimos días en las costas de Guaymas ha causado un desabasto de escama, moluscos y camarón en los puntos de venta que se localizan frente a la bahía.



El vendedor Alejandro Saldamandos apuntó que los vientos y el alto oleaje han frenado la salida de las pangas en la última semana, lo que mantiene a los puntos de distribución de especies marinas con poco producto.



Señaló que esperan que el tiempo mejore en los siguientes días para poder abastecerse de mariscos y peces con los que pretenden cubrir la demanda de los clientes durante el período de Semana Santa.



"El mal tiempo no ha dejado trabajar a las pangas y en estos puestos manejamos sólo producto fresco, evitamos congelarlo porque nuestros clientes así lo piden y ahorita todo está muy escaso, y el camarón no lo quieren comprar porque está muy caro", externó.



Aunque esta semana está pronosticado el ingreso de otro Frente Frío que provocará vientos y olas de más de dos metros en altamar, el vendedor de mariscos confía que dispondrán de pescado, moluscos y otras especies marinas.



"Ya tenemos la Semana Santa encima y no hay producto", puntualizó, "pero es cuestión de que se calmen estos vientos para que las pangas trabajen dos o tres días y nos abastezcan, confiamos que esto va a mejorar el fin de semana o a inicios de la próxima semana".



Alejandro Saldamandos manifestó que el kilo de camarón café de talla mediana oscila entre los 180 y 190 kilos en los diferentes puntos de venta, y eso ha impedido que se venda como cualquier otro producto de temporada este año.



"El precio del camarón está muy caro", subrayó, "la gente no lo quiere comprar así, los barcos nos están dando el kilo al precio que se mantiene el camarón azul grande, pero es porque está escaso, todo se rige por la oferta y la demanda".