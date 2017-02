Frenan en Sonora más cartuchos útiles y armas de fuego

AGUA PRIETA, SONORA(GH)

Sonora es el segundo estado fronterizo del Norte del País por el cual se frenó mayormente la introducción a México de armas de fuego y es el primero en el decomiso de cartuchos procedentes de Estados Unidos.



Durante el periodo de enero a noviembre de 2016 se logró el embargo precautorio de 18 armas de fuego en las diferentes aduanas de México ubicadas en los municipios fronterizos de la entidad.



De acuerdo a la información obtenida a través de una solicitud ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), también se contemplan 10 mil 109 piezas de arsenal no especificado.



Entre ellos se incluyen armas de fuego, cartuchos, cargadores y accesorios de armas, que en el informe solicitado no se precisó la cantidad que corresponde a cada uno.



SÓLO EMBARGO PRECAUTORIO



Las aduanas de México no tienen la facultad de decomisar, únicamente de realizar un embargo precautorio, que posteriormente se pone a disposición de la autoridad correspondiente.



Algunos de los artículos decomisados son puestos a disposición del agente del Ministerio Público y otros a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), todo depende de la clasificación del delito.



EN LAS FRONTERAS DE SONORA



En Sonora el municipio fronterizo que destacó en el decomiso de armas de fuego fue Nogales, donde se frenó la entrada de 10 armas, seguido de Naco con cinco.



La diferencia poblacional entre ambas ciudades, de acuerdo con el censo de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es de 227 mil 792 habitantes.



De acuerdo con la información solicitada a través del INAI, en once meses en Agua Prieta no se realizó ningún aseguramiento de armas, mientras que en Sonoyta fueron dos y en San Luis Río Colorado solamente una.



Aunque existe un rubro en la información solicitada, en el que se incluye escopeta, entre otras cosas, pero no se especifica si fue una o más, porque la cantidad que aparece en el arsenal es cinco.



SONORA NÚMERO UNO EN CARTUCHOS



Sonora lidera los estados fronterizos con Estados Unidos con el mayor decomiso durante enero a noviembre de 2016, de cartuchos que intentaron ingresarse al País, con la cantidad de 45 mil 468.



La mayoría de estos, fueron detectados en las aduanas de México de Nogales, donde se detuvo el ingreso de 22 mil 844 cartuchos, seguido de la Aduana de México en Sonoyta donde la cifra llegó a ser de 21 mil 790.



Después se ubican las fronteras de Agua Prieta, con 721 cartuchos; San Luis Río Colorado con 63 y el municipio donde menos cartuchos se detectaron fue Naco con 50.



ARSENALES EN EL PAÍS



En las 19 ciudades fronterizas que colindan con Estados Unidos se impidió el ingreso al País de al menos 78 armas de fuego, tan solo en el periodo de enero a noviembre de 2016.



Según la información solicitada a través del INAI, Tamaulipas es el Estado fronterizo donde mayor decomiso de armas se realizó en las aduanas de México, al ser 26.



Sonora le sigue con 18 armas de fuego decomisadas en el mismo periodo, después están los estados de Chihuahua con 17, Baja California con 10, Coahuila con cinco y Nuevo León con dos.



Sonora encabeza la lista de decomiso de cartuchos, con 45 mil 468, después está Tamaulipas con 10 mil 542 y Chihuahua con 3 mil 86.



En total, en las 19 ciudades fronterizas del Norte del País, se detuvo el ingreso de 73 mil 137 arsenales, en los que se incluyen armas de fuego, cartuchos, cargadores y accesorios.



De acuerdo a la información obtenida a través de una solicitud ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de éste, 61 mil 263 fueron cartuchos.



Se aseguraron también mil 472 cargadores y 10 mil 324 artículos no especificados, entre los que se contemplan armas de fuego, cartuchos, cargadores, chalecos táctiles y accesorios para armas.



En el periodo que comprende de enero a noviembre de 2016, se detuvo también el ingreso al País de 41 mil 616 dólares y 52 mil 490 pesos, tan sólo en la Aduana de Ciudad Reynosa, Tamaulipas.



En los embargos precautorios realizados en las Aduanas de México se incluyen 43 kilos de cocaína, 47 de cristal y 27 kilos de mariguana.



NO LLEGAN A MENORES



Lo que sí es real es que las armas detectadas en la frontera no llegaron con facilidad a manos de menores, quienes, como publicó EL IMPARCIAL ayer, tienen acceso más posible a las armas de fuego.



De acuerdo con la Procuraduría General de la República, en los últimos cinco años en Sonora se han arrestado más menores por portación o posesión de armas de fuego.



A este delito o falta le sigue la posesión, venta o suministro de drogas.



De 192 menores capturados entre 2012 y 2016 en la entidad, 61 son por arma de fuego y 43 por narcomenudeo.