Aseguran que en Guaymas y Empalme hay más de 40 desaparecidos

Guaymas, Sonora(GH)

Familiares de personas desaparecidas en Guaymas y Empalme se unieron al colectivo Las Rastreadoras El Fuerte para localizar los restos de sus seres queridos, sin buscar culpables ni conocer detalles.



María Teresa Valadés, líder del grupo "Buscando nuestros tesoros", señaló que en la región Guaymas-Empalme hay más de 40 personas entre hombres y mujeres, de 20 a 35 años de edad, desaparecidos en los últimos cinco años.



Señaló que la mayoría de las personas que se han unido a su grupo, tienen al menos tres integrantes de la familia desaparecidos y hasta el momento sólo han localizado a uno de ellos.



"Eso no quiere decir que sean solamente 40 personas las que están desaparecidas, a lo mejor hay más, pero no todos se han acercado al grupo ni tampoco denuncian, tienen miedo y es natural pero nosotros no buscamos culpables, sólo queremos recuperar los cuerpos para que las familias descansen", resaltó.



A la mujer empalmense le desaparecieron un hermano en el 2015, luego de que acudiera a retirar un dinero de su mamá en la avenida Serdán y calle 20; y aunque han acudido a buscarlo cada vez que encuentran una osamenta, no han tenido éxito.