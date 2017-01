Por tormenta invernal, UMPC pide no transitar carreteras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La tormenta invernal se espera continúe desde esta noche y hasta el domingo 22 de enero en el Puerto de Cananea, ubicado en la Sierra alta, en la región Noreste de Sonora, creando situaciones de riesgo para los viajeros.



La nevada que inició desde las 4:00 de la mañana y concluyó tres horas después, cubrió de blanco la Sierra de Cananea, pero se prevé siga la tormenta invernal.



Julio Aros, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil en Cananea, recomendó a los viajeros a no arriesgarse a transitar por las carreteras del Noreste del Estado durante esta noche y hasta la madrugada de mañana domingo 23 de enero.



Explicó que se espera se presente una densa neblina, que reduce la visibilidad entre uno y dos kilómetros, acompañada de tormentas de nieve en la parte alta, lo cual pone en peligro a las familias que viajan por esta zona.



La neblina se presenta regularmente desde el kilómetro 10 a aproximadamente el kilómetro 153, tramo ubicado antes de llegar a Ímuris, indicó.



"Les pedimos a los viajeros a estar atentos a los pronósticos del estado del tiempo", subrayó, "mi recomendación es que no se arriesguen a transitar por esta carretera, sobre todo cuando traen familia porque podría quedar horas en el Puerto".



En este momento, el Puerto de Cananea permanece abierto, pero de un momento podría volver a cerrarse, de acuerdo a la situación climática del lugar.



Personal de la Unidad de Protección Civil de Cananea se encuentra laborando desde las 2:00 de la mañana, ya que esperaban la caída de nieve. Los trabajadores realizan recorridos de monitoreo a bordo de una unidad por la Sierra alta.



RECOMENDACIONES:



Las autoridades de la Unidad Municipal de Protección Civil en Cananea ante los pronósticos climáticos que continuarán las nevadas intermitentes en el Puerto de Cananea, exhortan a los viajeros a tomar en cuenta los siguientes consejos:



1.- Respetar al personal de vialidad de Cananea-Ímuris.



2.- Si no es urgente viajar al escuchar los pronósticos del clima, no se arriesgue y espere las indicaciones de si está abierto el paso vehicular.



3.- Si viaja por la ruta Ímuris, Cananea, Naco, Agua Prieta, Janos, hágalo con mucha precaución ya que se esta dando el fenómeno de neblina densa y pequeños derrumbes.



4.- No rebase en áreas transitadas y/o cuando se reabra una vía por nevada, recuerde que la nieve al borde de la carretera es peligroso y puede sacarlo del camino.