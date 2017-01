Levantan bandera roja por mal tiempo en Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora(GH)

El puerto permaneció ayer cerrado a todo tipo de navegación por las condiciones climáticas y pronósticos, luego de tomarse la medida desde las 16:00 horas del jueves pasado, informó Luis Castro Galán.



Se esperan cuatro días a partir de ayer de intensa actividad meteorológica, manifestó el capitán de Puerto, por lo que recomendó a toda la comunidad marítima no hacerse a la mar en tanto no mejore el clima.



Indicó que ayer ayer se instauró la bandera roja por mal tiempo inminente con viento y oleaje elevado, además de bajas temperaturas en el agua de mar, de 15 a 19 grados centígrados, por lo que no se recomienda introducirse al agua de playa.



Para el mediodía de ayer se esperaba la entrada de "surada" con vientos severos que alcanzarían los 50 ó 60 kilómetros por hora, dijo, con rachas que rebasarían los 75 kilómetros por hora.



Las primeras horas del sábado se prevé que los vientos que acompañan al frente frío cambien con dirección al Noroeste y sean de entre 35 y 45 kilómetros por hora con rachas de 45 a 55 kilómetros por hora.



En Guaymas, alertas



En altamar, el Derrotero Meteorológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), exhortó a los navegantes de todo tipo de embarcaciones no zarpar a las costas del Norte de Sonora por el mal tiempo que prevalecerá en las siguientes horas.



Pidió a los tripulantes que se encuentren en el mar en esta zona, de paseo o de trabajo, buscar refugio en los puertos cercanos para prevenir incidentes, dado a que los vientos serán superiores a los 70 kilómetros por horas con olas de hasta tres metros de altura, ante el Frente Frío que llegará por el Norte.