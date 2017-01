Antes de veda, barcos se alistan para cerrar pesca de camarón

Guaymas, Sonora(GH)

Previo al decreto de veda en marzo, la escasez de producción y altos costos del diesel, los armadores de Guaymas se alistan para finalizar la temporada de camarón 2016-2017.



La líder pesquera, Manuela Ojeda Amador, manifestó que la mayoría de los propietarios de la flota camaronera han externado su intención de dar por terminada la captura del "oro rosado" este mes.



Subrayó que los volúmenes de camarón que se reportaron en el mes de noviembre del 2016 mermaron en diciembre, lo que los llevó a hacer un receso, augurando un cambio positivo en enero, pero no sucedió.



"En diciembre los barcos entraron antes de la Nochebuena y Navidad porque el camarón se escaseó estaban sacando de 15 a 30 kilos por lance si bien les iba", expuso, "más del 90% salió en enero y se encontraron las mismas condiciones, no hay camarón", puntualizó.



Aunado a eso, dijo, los productores pesqueros se enfrentan al alza del combustible, pues el diesel no los salva de los incrementos y no todos gozan de apoyo del Gobierno federal.



"Ahorita está escaso casi todo el producto del mar, no hay pescado, es muy poco lo que están sacando, no hay camarón, no hay mariscos y de calamar gigante", apuntó, "mejor ni hablamos porque ese está ausente desde hace más de tres años".



Ojeda Amador indicó los pescadores ribereños se prepararán para la pesca de aguamala, la cual iniciará entre marzo y abril, previo a la realización de muestreos en las costas locales que ya está delimitada para quienes cuentan con permisos.