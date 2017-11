Cananea, cuna del legado del México revolucionario

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Con palos, piedras, disparos y un creciente malestar social inició el primer movimiento obrero a nivel nacional, orquestado por los trabajadores mineros de 1906, en lo que ahora se conoce como la Cuna de la Revolución Mexicana: Cananea.



La pequeña ciudad Heroica Cananea, ubicada al Noreste de Sonora, a pocos kilómetros de Estados Unidos, sin ser una frontera, fue escenario de lo que llamaron semillero de oposicionistas al régimen de Porfirio Díaz.



Ahí, en esa comunidad de ahora 35 mil 892 habitantes, al menos hasta el censo de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no sólo ocurrió una huelga, sino que comenzó a escribirse la historia de una Revolución.



Esto debido a que el movimiento obrero por ser el primer levantamiento ocurrido en el País, dio pie a la Revolución Mexicana, relató el cronista honorario de la ciudad Óscar Damián Hernández Morales.



“Primero en 1906 aquí en Cananea una huelga que duró tres días, después el Gobierno decreta ley marcial y el siguiente en Río Blanco, Veracruz, que son los movimientos obreros a nivel nacional que dan pie a la Revolución Mexicana”, narró.



INICIO DE LA HUELGA DE 1906



Las malas condiciones laborales, los sueldos injustos que tenían los mexicanos y los extranjeros, a excepción de los estadounidenses, y las enfermedades latentes, como la silicosis (fibrosis pulmonar crónica, incurable e irreversible) llevaron a la huelga de 1906.



“Las malas condiciones de vida, las malas condiciones laborales, los salarios injustos, inclusive el racismo que se vivía en aquél entonces, pues fueron haciendo que creciera este movimiento”, relató el cronista honorario.



Ocho horas de trabajo y cinco pesos de sueldo fue lo que pidieron los trabajadores mineros de Cananea en 1906 y estalló la huelga con esta exigencia, resaltó Hernández Morales.



Curiosamente a nivel nacional el salario de quienes trabajan en Cananea era el mejor, afirmó, aunque no era justo si se comparaba con el que ganaban los ciudadanos estadounidenses.



Así que el movimiento huelguista empezó liderado por Esteban Baca Calderón, Lázaro Gutiérrez de Lara y Manuel M. Diéguez, quienes

participaron después en la Revolución Mexicana.



El movimiento de huelga inició el 1 de junio de 1906 en la maderería de los hermanos Metcalf, donde prendieron fuego y comenzaron a hacerse de balazos.



La historiadora Carmen Figueroa Soto explicó que primero y de manera pacífica los trabajadores solicitaron un aumento al salario y la reducción de la jornada laboral, pidiendo cinco pesos por ocho

horas de trabajo.



No hubo una respuesta favorable, agregó la historiadora, por lo que los trabajadores marcharon por lo que ahora se conoce como la avenida Juárez.



Se dirigieron a la maderería de los hermanos Metcalfcon el propósito de pedirles vieron los trabajadores de la mina en 1906, relató.



“Aquí por algo orgullosamente se lleva el título de Cananea, Cuna de la Revolución Mexicana, y es algo que nos llena de orgullo, porque traemos esa historia”, expresó.



Los mártires de Cananea fueron 21, recordó, pero se desconoce el número exacto de cuántas víctimas de muerte y lesionados hubo durante la Huelga de Cananea en 1906.



“Entre ellos, me tocó ver el acta, hay uno que es N.N., o sea ignorado, has de cuenta que se registró, pero por no saber el nombre, así está”, dijo.



Las personas fallecidas durante este movimiento, resaltó, eran en su mayoría jóvenes de entre los 20 y los 30 años.



Previo a la huelga, el ambiente era tan hostil en Cananea que había lugares exclusivos para estadounidenses, afirmó la historiadora.

“Pablo Rubio, el tercer y último comisario en Cananea, de hecho tan así (era la situación) que se menciona que al querer él hospedarse cuando lo manda el Gobierno del Estado aquí como comisario, él llega e intenta hospedarse.



Entonces le dicen: ‘No puedes entrar’, ‘¿cómo que no?’, ‘no, porque aquí no se permite entrada a mexicanos’, entonces él pues no lo podía creer”, abundó.



Al día siguiente, indicó, se dijo que apareció un anuncio en la Comisaría en la que decía: Si usted no habla español, no puede ser recibido.



Los líderes de la huelga fueron presos en la Cárcel de Cananea, e inclusive había una orden de que fueran fusilados, expuso, pero Filiberto Vázquez Barroso, entonces presidente municipal, impidió

su fusilamiento.



Después de poco tiempo los líderes del movimiento fueron trasladados a la cárcel de San Juan de Ulua en Veracruz y tras cumplir con su

condena fueron liberados.



William Cornell Greene fue un estadounidense que provenía de Kentucky, EU, dedicado a la búsqueda de tierras fructíferas, expresó el cronista honorario Óscar Damián Hernández Morales.



Aunque a la familia León Ramos no le tocó vivir la huelga de Cananea de 1906, porque llegaron un año después, sí vivieron parte de la Revolución Mexicana, afirmó Guadalupe León Ramos, de 101

años, habitante de la colonia Cananea Vieja.



La mujer afirmó que su madre Consuelo Ramos, le platicó que el líder revolucionario Francisco Villa llegó a Cananea en 1915.



“Y lloró ahí, y le dijo a los que andaban con él, que eran libres, que podían irse porque ya no tenía que darles de comida y nadie se quiso ir, dijo: ‘En este morral ya no traigo más de unas gordas y unos cuantos chiles, pues son libres, pueden irse’.



Eso es lo que recuerda de la Revolución Mexicana, al menos de lo que le contó su mamá, porque cuando su familia se mudó a Cananea, ella

todavía no nacía.