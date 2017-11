A sus 101 años afirma que su secreto para vivir es la tranquilidad

CANANEA, Sonora(GH)

Estar en un ambiente de tranquilidad, dedicada a la familia y al hogar es el secreto para vivir 101 años, expresó Guadalupe León Ramos, habitante de Cananea.



“Yo me dediqué todo el tiempo a mi familia, a mi hogar, no me gusta andar visitando a nadie, porque mira, vas a una parte y te cuentan una cosa, sales de ahí y a lo mejor le pone otra cosita uno y así son los mitotes y yo mejor no”, dijo.



Madre de 10 hijos, Guadalupe ha sido siempre ama de casa y lo es aún a sus 101 años, edad en la que todavía tiene la posibilidad de cocinar e incluso hacer tamales, mencionó.



“Me dicen a mí: ‘¿Nunca trabajaste?’, no, ¿para qué?, si tenía quien me mantuviera”, manifestó sentada en un sillón en la cocina de su casa, con el radio encendido.



La cananense, que vive con un hijo que está por cumplir 60 años, es todavía una mujer independiente que se queda en casa a realizar las diversas actividades del hogar sin problema.



En un día cualquiera, detalló, hace la comida y se pone a jugar solitario y sopa de letras, aunque en el invierno dedica su tiempo a tejer.



Guadalupe es una mujer fuerte que ya experimentó las pérdidas de sus padres, su único hermano, dos de sus hijos y la de su esposo, quien falleció hace tres años.



Relató que proviene de una familia longeva, pues su madre falleció a los 97 años y su único hermano murió a la misma edad el pasado 2 de febrero.



Pese a todo, Guadalupe afirmó sentirse feliz de llegar a los 101 años, que recién cumplió el pasado 25 de agosto y debido a lo cual le organizaron una fiesta con familiares y amigos en un salón de eventos de Cananea.



“Se siente uno contenta y le da gracias a Dios por la edad que tiene uno, nada menos ahorita”, mencionó en el comedor de su casa donde estaba descansando.