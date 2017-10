Padecen en área rural de Navojoa por falta de agua

Comunidad Los Limones Tesia, Navojoa(GH)

Mientras que las autoridades municipales contemplan aumentar la tarifa del agua potable, habitantes de las comunidades "Los Limones" y El Chapote Tesia sufren por la escasez del vital liquido.



Celia Eloisa Poqui, residente de la comunidad "Los Limones" expresó que lo que deben aumentar es el flujo de agua en las mangueras pues es muy poco el liquido que sale.



"No tenemos agua suficiente, sólo sale muy poquita y antes de aumentar la tarifa mejor deberían aumentar, pero la cantidad de agua", manifestó, "tenemos que recolectarla en tambos y cubetas".



Esteban Jusacamea, habitante de la misma comunidad dijo que invirtió poco más de 10 mil pesos en la construcción de un pozo para almacenar el vital líquido ante la situación crítica que se vive en el poblado.



"Muchas veces se escasea el agua, la ultima vez duramos más de ocho días sin agua y ahorita sí sale pero muy poca", abundó, "hay veces que nos tenemos que levantar a media noche para agarrar agua en cubetas".



Francisco Esquer Montes quien vive en la comunidad de "Los Limones" dijo que tiene cinco tinacos donde almacena el agua, práctica que realiza desde hace décadas de lo contrario no tendría para las necesidades básicas de su familia.



"Es muy escasa y más en tiempo de calor la sufrimos más, en la noche sale un poco más", apuntó, "creo que se necesita regular las válvulas de cada comunidad".



Puntualizó que el pozo del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) no se da abasto pues tiene que surtir a ocho comunidades.



Hay uso excesivo: Oomapasn



Roberto Rodríguez Castillo, director del Oomapasn, aseveró que sí hay agua en las comunidades, el problema es que las tuberías tienen poca presión a raíz del uso excesivo del servicio.



"Hay un pozo en el que se invirtió muy fuerte pero parece que el pozo está abatido; ese pozo le da abasto a todas las comunidades", enfatizó, "hemos tenido temperaturas arriba de los 40 grados centígrados y eso hace que el consumo de agua aumente".



Agregó que además los pobladores usan el agua para darle al ganado y regar sus sembradíos.