Gobernadora pide reflexionar probable alza del agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No es el mejor momento para pensar en aplicar aumentos a la tarifa del agua, señaló la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano.



En referencia al alza que propondrá la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo al Cabildo, la mandataria indicó que se deben buscar otras alternativas para mejorar las finanzas y evitar lastimar la economía de las familias.



Refirió que a pesar de que los municipios reciben del Gobierno federal presupuestos muy bajos, es importante que insistan en la gestión de recursos para evitar incrementos en los servicios.



"Me gusta ser respetuosa de las decisiones de los municipios porque son los que menos recursos tienen, creo que esta medida tiene que hacerse con mucho cuidado y que debe analizarse, muchas veces nos gana la desesperación por la falta de recursos pero creo que también tenemos que tener ingenio para que no lastimar el bolsillo de los ciudadanos", expuso.



Antes de aplicar aumentos en los servicios e impuestos de los ayuntamientos, Pavlovich Arellano consideró que primero se debe avanzar más en el fortalecimiento de la economía familiar a través de la creación empleos bien remunerados.



Dijo desconocer con precisión los motivos de la propuesta de aumento a la tarifa del agua en Hermosillo, pero que se debe buscar evitar afectar a los usuarios.