Mercado interno no sostendría la producción actual de ganado

Caborca(GH)

En caso de que Estados Unidos abandonara el TLC, el presidente de la Asociación Ganadera Local de Caborca, Sergio Noriega Bracamontes, advirtió que el mercado interno no es lo suficientemente fuerte para mantener el nivel de producción ganadera actual.Caborca



"Ahorita como estamos, estamos trabajando bien, creo que a todos nos conviene. Si empiezan a poner aranceles va a llegar el momento que va a dejar de ser redituable", comentó.



La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas anticipó en días pasados que el precio de la carne tendría un incremento de precio tanto en México como en EU debido a los aranceles, ante el posible fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).



Un efecto a corto plazo que pudiera esperarse ante una eventual cancelación del tratado, coincidió Noriega, sería una disminución en la cantidad de becerros que se exportan hacia ese país, a causa de los aranceles que encarecerían este producto.



Podría esperarse que los becerros que no se vendieron en EU se les busque lugar en el mercado nacional, aumentando la oferta de los mismos, lo llevaría a un menor precio.



"Ya se ha visto que sube el precio del ganado y sube el precio de la carne, y vuelve a subir y vuelve a subir, cuando se desploma el precio del ganado el precio de la carne no baja, no sé qué pasa en ese momento", dijo en base a su experiencia.



Noriega Bracamontes indicó que a EU tampoco le conviene salir del Tratado.



"Ellos (Estados Unidos) son intermediarios, tienen unas praderas inmensas donde sueltan el ganado y ya de ahí las sacan a las engordas, pasto muy barato que no tenemos nosotros.



"Ellos les conviene más comprarnos el ganado y engordarlos que producirlo, si no hace mucho que ellos tuvieran su pie de cría", explicó el dirigente.



Los ganaderos del vecino del Norte, consideró, necesitan los becerros que los ganaderos mexicanos les proveen a un relativo bajo costo comparativo para cumplir con sus compromisos comerciales y que siga siendo rentable para ellos el negocio, por las distintas ventajas comparativas que se tienen en las diversas regiones de Norteamérica.