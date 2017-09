Se buscan sodas contaminadas

AGUA PRIETA(GH)

En el municipio de Agua Prieta, ubicado al Noreste de Sonora, autoridades de Control Sanitario se movilizaron en busca del refresco 7up, ya que a esta frontera llegó uno de los lotes de la producción del pasado sábado 2 de septiembre, informó René Olguín Vizcarra.



"Se está haciendo una movilización para localizar refrescos de dos litrosde 7up, entonces ya que una vez tengamos la información de cuántos litros se encontraron, darle mayor información, pero es lo que estamos haciendo hasta ahorita", manifestó el titular de la Unidad de Control Sanitario.



Hasta ayer en esta frontera no se había generado pánico entre la población, aseguró, ni se acercaron personas a preguntar sobre el riesgo de ingerir este tipo de refrescos.



En Navojoa también personal de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) realizó una inspección en tiendas comerciales para descartar la presencia de refrescos contaminados.Vía telefónica , Raúl Campoy Ruiz, titular de Control Sanitario, señaló que inspeccionaron tiendas de conveniencia y otros establecimientos para verificar la no presencia del lote contaminado.



En Ciudad Obregón, Caborca y Nogales en abarrotes y tiendas de conveniencia continuaban con la venta de refresco de 7up.



Autoridades de la Unidad de Control Sanitario descartaron un operativo en busca de la soda en estos municipios.



En seis municipios



En Guaymas no hay operativos para sacar del mercado los refrescos de 7up porque ese lote se distribuyó en Baja California y en Sonora: Hermosillo, Obregón, Caborca, Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Navojoa, según la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson).



Se dio a conocer que se han sacado de operación 80 cajas de estos refrescos que cada una contiene ocho envases en Sonora.



Las autoridades solicitaron a las personas que tengan en sus tiendas de abarrotes, autoservicio, taquerías y otros, sodas envasadas con fecha del 2 de septiembre del 2017, reportarlas a la unidad sanitaria de su comunidad para llevarse a cabo el procedimiento de inspección.



"Desde el lunes bajaron las ventas de sodas, nadie quiere comprar, hay temor por lo que pasó en Baja California, es más hasta la venta de jugos y agua disminuyó, la gente tiene miedo", indicó Francisco Javier Félix, encargado de un abarrotes.



La producción de la bebida del 2 de septiembre puede ser causante de la muerte de un hombre y malestares en otras cinco personas en Mexicali, Baja California.