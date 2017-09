Ha temblando 724 veces en Sonora en los últimos 10 años: Sismológico

GUAYMAS, SONORA(GH)

Un total de 724 temblores, de 2.7 a 6.5 grados en Escala de Richter se han registrado en Sonora en los últimos 10 años en diferentes municipios del Estado, pero los de mayor intensidad ocurrieron en Miguel Alemán, Hermosillo; Guaymas, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.



De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, del 1 de enero del 2007 al 19 de septiembre del 2017, el temblor más fuerte que se ha presentado hasta el momento en la entidad, es el ocurrido el 3 de agosto del 2009, a 123 kilómetros al Oeste de Miguel Alemán, o Doce, del Municipio de Hermosillo, de 6.5 grados.



La información del SSN, indica que del 2012 a la fecha, es el período que más movimientos telúricos ha captado, pues tan sólo en esa fecha sumaron 602, con magnitudes de 2.7 a 5.2, concentrándose los más fuertes en Puerto Peñasco, seguido de Nacozari de García, Magdalena de Kino, Huatabampo y Guaymas.



Según el geólogo del Cibnor, Sergio Pedrín Avilés, dijo que a lo anterior hay que sumarle los más de 200 temblores que se presentan a diario en la fosa hidrotermal que se ubica entre Guaymas y Santa Rosalía, que son menores a 3 grados, por el choque de las placas tectóbicas Pacífica y Norteamericana.



El investigador señaló que aunque hay varias fosas submarinas en el Golfo de California, la que está cerca de Guaymas es la única que presenta actividad sísmica.



Las autoridades de Protección Civil no reportaron daños de consideración durante estos eventos presentados en los últimos 10 años, pero sí ha habido cuarteaduras en casas de interés social y edificios públicos, principalmente en Guaymas.



El coordinador estatal de Protección Civil, Alberto Flores Chong, tras el terremoto presentado en la Ciudad de México, a través de sus redes sociales, aseguró que los sismos son eventos que no se pueden predecir e hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse informados de fuentes oficiales y no hacer caso ni difundir rumores.



A DETALLE



El temblor más grande que ha tenido Sonora del 2007 al 2017, fue en el 2009, en Miguel Alemán, del Municipio de Hermosillo, de 6.5 grados.