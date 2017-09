Viven sonorenses sismo en México

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Justo cuando entregaban un minuto de silencio para los caídos en 1985 en México tras el registro de un fuerte sismo, la naturaleza hizo de nuevo de las suyas, relató Martín Leal Félix.



En un centro de convenciones 24 sonorenses se capacitaban, dijo, tras acudir hasta México desde su estado natal por temas laborales.



"Estoy en una convención del sindicato de Telmex, nos pidieron ponernos de pie recordando a las víctimas del 85, un minuto de silencio y en eso empezó a temblar", describió vía telefónica.



Aunque en la zona donde los sonorenses se encontraban no hubo derrumbes, en los alrededores sí, comentó aún con preocupación.



RECUERDA EL 85



Impactado quedó Tomás Enrique López Escárcega al salir de su casa, en la colonia Nápoles, de la Ciudad de México, tras ocurrir el sismo de 1985 y encontrarse con una ciudad que parecía bombardeada, relató.



Tomás, quien vivía con su hermano, su cuñada y su sobrina en la Ciudad de México, era estudiante del Colegio Tecnológico Dental, pero acudía a la escuela en las tardes, por lo que vivió el sismo en su hogar.



Estaba acostado cuando cerca de las 07:20 horas sintió el temblor y pensó que estaba mareado, porque no estaba acostumbrado a vivir ese tipo de situaciones en su natal Sonora, mencionó.



"Me voy asomando al ventanal que teníamos ahí y está la torre del World Trade Center, que es ahorita, que antes era Hotel México y pues ya miraba que se balanceaba así muy feo como péndulo, no dije, esto ya no me está gustando", recordó.



El sonorense detalló que tras ver esto se colocó bajo del marco de una puerta, aunque por suerte el lugar donde vivía no sufrió daños.



"Ya cuando salí, ya vi la realidad más fea que estaba en el mundo, edificios caídos, ya cuerpos de rescate trabajando, bueno parecía una ciudad bombardeada, así", precisó.



Tomás sintió diferente el sismo a como lo vio, cuando recorrió algunas colonias se sorprendió de los daños causados por ese sismo que al principio le pareció un simple mareo.



Los sentimientos que le despertaron el sismo de 1985 fueron cruzados, la posibilidad de haber sido una de las víctimas pasó por su mente, pero afortunadamente, mencionó, resultó ileso.



CONSIDERAN A AP ZONA SÍSMICA



La frontera de Agua Prieta es considerada zona sísmica porque está dentro de la línea de la falla de San Andrés, mencionó Aarón Menchaca López, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil.



La realidad es que sí existe riesgo de que se registre un sismo en esta ciudad al ser zona sismológica, detalló, pero no es posible predecirlos.



Tras el sismo ocurrido en la Ciudad de México ayer, se comenzó con el rumor en esta frontera de que habrá un sismo en esta ciudad, indicó Menchaca López, lo cual es información falsa.



Durante el día de ayer, comentó, recibió varias llamadas en las que le preguntaron si era verdad que habrá un sismo en la ciudad, debido precisamente a la información falsa difundida a través de las redes sociales.



En años anteriores se han registrado en esta frontera sismos que no han superado los 4 grados en la escala sismológica de Richter, dijo.