Falla deja sin servicio a las Agencias Fiscales en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fallas en el sistema que permite dar servicio a los contribuyentes en las Agencias y Sub Agencias Fiscales del Estado, provocaron que este jueves la atención a los ciudadanos no se pueda otorgar, dio a conocer la Secretaría de Hacienda en un boletín de prensa.



La dependencia explicó que una ruptura en la fibra óptica de manera accidental, provocó la suspensión de los servicios que se ofrecen en las Agencias y Sub Agencias Fiscales, en todo el Estado.



La fibra óptica, cumple la función de enlazar los servidores centrales del sistema operativo y a su vez se conecta con las Agencias y Sub Agencias Fiscales para dar la atención a los contribuyentes.



La Secretaría de Hacienda lamentó, la afectación provocada a la ciudadanía que acude a las agencias fiscales a cumplir con sus responsabilidades, se les pide paciencia ya que está poniendo el mayor empeño para prestar un mejor servicio, a la vez que se aseguró para este viernes se otorgará el servicio de manera totalmente normal.



En este sentido, la Secretaría de Hacienda informó que los contribuyentes pueden estar tranquilos toda vez que aquellos impuestos y contribuciones que tienen como vencimiento este día 20, por esta ocasión y ante las circunstancias presentadas ajenas a las Agencias Fiscales y a los propios contribuyentes se cambiará para mañana el vencimiento de los mismos sin ningún tipo de recargo.



Se reiteró el compromiso de que para este viernes 21 de abril, se labore de manera normal en la totalidad de las 28 Agencias y Sub Agencias Fiscales del Estado, así como la mayor de las disculpas a los contribuyentes y ciudadanos en general que acuden a las oficinas fiscales.