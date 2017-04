No renunciaré al cargo: Presidente de la CEDH

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pese a la serie de acusaciones y señalamientos que ha recibido en su contra en los últimos meses, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Raúl Ramírez Ramírez, afirmó que permanecerá en el cargo hasta que concluya su periodo de gestión, el 3 de febrero de 2018.En entrevista exclusiva para EL IMPARCIAL el ombudsman sonorense refirió que a pesar de sentirse victima de ataques sin fundamentos, nunca ha pensado en renunciar a su cargo al frente de la CEDH por respeto a la responsabilidad que le otorgó el Congreso del Estado en 2014 cuando aprobó su reelección.Negó los señalamientos de omisión de funciones, abuso de poder, enriquecimiento ilícito y de recibir un sueldo mensual superior al del Presidente de la República y detalló que en febrero de este año solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que iniciara una investigación sobre el procedimiento de sus bienes.Hasta lo que va de la actual administración estatal, Ramírez Ramírez dijo sentir el apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich , ya que siempre ha respetado la autonomía de la institución que representa.Indicó que desde que se dio la transición gubernamental del PAN al PRI en septiembre de 2015 la relación entre la CEDH y el Gobierno del Estado ha sido de respeto mutuo y de diálogo, guardando siempre una sana distancia.Se dice que su sueldo es superior al del Presidente de la República, ¿qué responde a este señalamiento?“Efectivamente se ventiló en medios de comunicación nacionales una nota en la que se consigna que el ombudsman del Estado de Sonora gana casi dos veces más que el Presidente de la República, lo cual es absolutamente falso, absolutamente incorrecto.Lo que pasó en esta circunstancia es que tomaron la nómina del mes de diciembre del año pasado y en ese mes vienen las dos quincenas, el aguinaldo y el bono al que la Ley te da derecho, que son los quinquenios, se hace un acumulado dio esa exorbitante cantidad.Debo decir que si se hace un análisis a nivel nacional de las demás comisiones estatales de Derechos Humanos, Sonora está en la media nacional de percepciones y emolumentos por parte de los presidentes.Desde que nace la CEDH no sólo en Sonora sino en todas las entidades el sueldo del presidente esta homologado con el del magistrado presidente del Poder Judicial y este lo determina el Congreso del Estado.La CEDH ha sido cuestionada seriamente en algunos casos como el de Gisela Peraza, “La China” (de Guaymas), por mencionar algunos, ¿qué opinión tiene al respecto?La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene la facultad de atraer casos representativos socialmente.En el caso particular de Gisela Peraza fue un caso que nosotros lo tuvimos no más de cuatro meses, para que exista una recomendación el promedio en ocasiones es hasta de dos años porque hay que investigar y respetar la garantía de legalidad y de audiencia de ambas partes, es decir tanto del quejoso como de la autoridad, esos no son términos que invente Raúl Ramírez, son términos que están en la Ley.En este caso en particular cuando la institución que represento toma la queja coincide con que en aquel momento los diputados federales del PRI fueron con el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, y le pidieron que por la relevancia que implicaba atrajera el caso.Obviamente nosotros no concluimos el expediente ni emitimos ninguna recomendación porque hicimos entrega de la carpeta a la CNDH, pero desde luego se politizó, se sigue politizando y lo mismo ocurrió con el caso de María de Jesús Llamas Coronado, alias “La China”, el caso fue atraído por la CNDH”.¿En qué quedó el problema que hubo con el abogado de Gisela Peraza? Usted se amparó en enero de este año. ¿Ha habido novedades en ese caso?En un principio nosotros no sabíamos que se trataba del caso de Gisela Peraza, en aquel momento a nosotros nos llega un citatorio y un fin de semana anterior tuvimos una jornada muy exhausta donde hubo una manifestación en Nogales y sin dormir nos arrancamos a la PGR para ver a los detenidos.En ese momento el amparo no era para evadir un citatorio sino para saber de qué se trataba y que se nos diera oportunidad de presentarnos con posterioridad porque no los entregaron para presentarnos un día después de haberlo recibido, cuando la verdad estábamos muy agotados de la jornada extenuante que tuvimos.Como CEDH estamos en la mejor disposición de coadyuvar con la PGR en ese y en cualquier otra investigación.En redes sociales incluso se habla de enriquecimiento ilícito, ¿qué respondería usted a esas acusaciones?Lo mejor que puede pasar es que todas esas aseveraciones e hayan hecho públicas porque finalmente quien afirma tiene la carga de la prueba, en este caso consideré en su momento y ahorita lo reitero que es muy lamentable porque acusaciones sin fundamento, incluso la CNDH tiene todo documentado y tiene conocimiento de cada uno de los señalamientos injustos que se me ha hecho.A nosotros nos interesa bastante que esto se esclarezca, yo estoy en la mejor disposición de esclarecer cualquier señalamiento o duda que haya el respecto, y lo más interesante es que el ISAF solamente del 2010 a la fecha nos queda por solventar seis observaciones que obviamente son solventables.Para que se den una idea del golpeteo del que he sido objeto, porque se metieron en temas inexistentes que lastiman a mi familia, cada vez que emitimos una recomendación sucede un golpeteo tremendo y es algo a lo que desafortunadamente nos hemos acostumbrado porque el compromiso es con la sociedad.Es un tema que de seguro se deberá aclarar, hay mucho dolo, muchas imprecisiones en todo lo que se afirma pero sobre todo es algo que lastima.Niego categóricamente cualquier acusación de la que se me ha señalado con bastante dolo.¿Siente que hay persecución en su contra?Fíjate que se puede palpar en ocasiones como una persecución, pero finalmente esto no es un concurso de simpatía.Cuando nosotros emitimos una recomendación pisamos callos tanto en los municipios como en las policías, con diversas autoridades y tenemos que tener la piel muy gruesa para poder soportar en ocasiones difamaciones, en ocasiones situaciones adversas, pero yo veo que son temas que se pueden superar y que en ocasiones los beneficios deben estar pensados siempre en la gente y bien vale defender y promover los derechos humanos a costa de cualquier circunstancia.¿Ha pensado en renunciar a su cargo?No, de ninguna manera, mi responsabilidad al frente de la CEDH fue muy bien señalada por parte de nuestros diputados.La verdad es que el cargo de Ombudsman es irrenunciable, yo he sido el único Ombudsman que se ha reelecto, lo cual implica una gran responsabilidad y ello implica también el poder soportar toda la andanada de ataques de los que he sido objeto, injustos, dolorosos, pero entendiendo que la responsabilidad fue emanada del Congreso y si Dios me presta vida y salud voy a concluir mi gestión el 3 de febrero de 2018 a las 00:00 horas.¿Cómo ha sido la relación con el gobierno actual, ya que no es precisamente del partido que lo apoyó en el Congreso?Yo no pertenezco a ningún partido político, me tocó llegar como presidente de la CEDH con un gobernador de extracción distinta a la afiliación partidista que hoy existe, obviamente eso te hace objeto también a alguna especie de relación pero debo decirles que yo vengo del aula y jamás he militado en algún partido político.En este sentido la transición ha sido afable, hemos encontrado también apertura, hay una relación institucional de diálogo, en donde hemos encontrado el respeto que merece la institución.Hemos recibido un apoyo muy afectuoso a nuestra autonomía por parte de la Gobernadora.Hace algunas semanas dijo que estaría preparado para lo que viniera cuando termine su gestión en febrero de 2018, ¿a qué se refería concretamente?Hay litigios pendientes, sobretodo hacerle frente a las acusaciones y a los señalamientos, y estar en la mejor disposición de coadyuvar con las autoridades.Debo decirte que somos los primeros por velar por la legalidad en este País y sobre todo por velar en contra de la impunidad.Tengo la fortaleza para salir adelante y para poder hacer frente a cualquier colaboración cuando deje esta gran responsabilidad.¿Qué sigue para usted después de febrero de 2018?Espero en principio retomar mis actividades en la docencia, como abogado litigante, no hay mayor ambición que poder ejercer mi profesión como abogado.Tengo la oportunidad de haberme recibido como doctor en Derecho y mi vida profesional siempre ha sido el litigio, y desde luego estaré abierto a cualquier nuevo proyecto.