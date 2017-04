Esperan que el nuevo auditor mayor no tenga compromisos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo deberá seleccionar para el puesto de auditor mayor en Sonora, a una terna de personas comprometidas con las labores propias del puesto y no con el ingreso que éste representa.



Así lo señalaron los empresarios, sociedad civil y académicos que permanecen pendientes del proceso de la convocatoria que el Congreso del Estado lanzó a finales del mes pasado.



El nuevo auditor mayor, que finalmente será seleccionado en Sesión de Plenos a través de una votación de las dos terceras partes de los diputados, estará en el cargo los próximos siete años.



Ante tal situación, quien resulte electo debe garantizar que será un contrapeso y un cuestionador en la administración de los recursos públicos, apuntó Leticia Cuesta Madrigal.



"Este comité debe ser muy escrupuloso en que esa persona garantice que va a hacer un contrapeso de las administraciones, no es un puesto menor, va a durar siete años, es un gran puesto como para hacer un análisis a la deriva", advirtió la directora ejecutiva de Sonora Ciudadana AC.



Cuesta Madrigal añadió que en la terna se debe considerar a quienes no tengan conflicto de interés y para ello es necesario revisar el parentesco y familiaridades que el aspirante tenga con personal de las administraciones públicas.



Armando Andrade Márquez, especialista en Administración Pública y docente en la Universidad de Sonora, indicó que el nuevo auditor debe ser una persona capaz promover la reforma a la Ley de Fiscalización.



"Necesitamos a alguien que tenga el conocimiento, la preparación y con voluntad para hacer las cosas que tengan que hacerse y lo más importante es que tenga la iniciativa para impulsar acciones para mejorar el papel del ISAF como garante del ejercicio del recurso público", enfatizó.



El auditor mayor y los auditores adjuntos, subrayó, tienen la responsabilidad de vigilar el ejercicio de los recursos públicos y así como procurar el resarcimiento de los daños ocasionados de manera ilegal.Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte, refirió que el reto es seleccionar a un auditor mayor que no tenga compromisos en ningún sentido.



"Es una ficha de las más importantes en el Sistema Estatal Anticorrupción que vamos a tener y es un eslabón que debe ser muy fuerte para que realmente se inhiban los actos de corrupción y que no haya impunidad", recalcó el empresario.



Armando Barajas Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), delegación Hermosillo, declaró que el Comité debe depurar la lista y hacer a un lado a quienes estén identificados con algún grupo político.



"Aquí es apelar por una persona de principios, de no conflicto de intereses con partidos políticos y que tenga una convicción de servicio y que sepan los funcionarios que son vigilados", agregó.



El Comité tiene como fecha límite el próximo lunes, 24 de abril, para entregar en Oficialía de Partes del Poder Legislativo, el nombre de los tres aspirantes que considera son los idóneos para ocupar relevar a Eugenio Pablos Antillón como auditor mayor.