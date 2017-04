Se sienten más inseguros en Hermosillo y Nogales

(GH)

La percepción de inseguridad creció en Hermosillo en los últimos tres meses al pasar de 68.6% a 70.9%, mientras que en Nogales aumentó de 58.9% a 65%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.



Siete de cada 10 personas que viven en la capital del Estado, de 18 años o más, dijeron sentirse inseguros en sus colonias o barrios, cantidad mayor a la que se registró en diciembre del año pasado.



De los encuestados en Hermosillo, el 57.2% asegura haber dejado de llevar cosas de valor por temor a ser asaltado, mientras que el 52.3% no permitir que menores salieran de su casa.



La encuesta refleja que el 47.7% de los entrevistados dejó de caminar de noche en alrededores de su vivienda; en un porcentaje menor decidió dejar de visitar parientes o amigos por la inseguridad.



En marzo de este año, la ciudad con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideró que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Ecatepec, Estado de México; pero luego le siguen Villahermosa, Chilpancingo de los Bravo, Fresnillo y Coatzacoalcos, Veracruz.



Al igual que en Hermosillo, en Nogales también se incrementó la percepción de inseguridad en el mismo periodo (entre diciembre de 2016 y marzo de este año).



Según el Inegi, pasó de 58.9 a 65%, es decir, un aumento de 6.1 puntos en tres meses.



Del total de encuestados, el 54.9% dijo no haber permitido que los menores salieran de su casa, el 41.5% decidió no portar cosas de valor por el temor a ser despojado y el 35.9% dejó de caminar cerca de su vivienda.