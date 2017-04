Reportan muerte de delfín y tortuga en Puerto Lobos

Caborca(GH)

Una tortuga y un delfín muertos fueron reportados en redes sociales al encontrarlos en playas de Puerto Lobos durante el éxodo vacacional, Carlos Abel Méndez Quijada indicó que no hubo reporte oficial."Yo lo supe por redes sociales, en sí nadie me comunico como Protección Civil, y nada más lo del delfín, de la tortuga no sabía", manifestó el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC).El delfín fue reportado y se aprecia en las fotos, en el área conocida como "El Charco", donde el agua es poco profunda y en su mayoría es lodo, siendo un lugar donde por tradición los caborquenses acuden a probar sus vehículos todo terreno, por lo que se presume que el cuerpo no llegó ahí de manera natural.La tortuga muerta fue reportada en redes sociales en el área donde comúnmente realizan arrancones.Méndez Quijada indicó que en la UMPC cuenta con el protocolo de actuar en caso de encontrar una ballena varada, el cual les hizo llegar la UEPC, con el objetivo de salvarlas y dar llamado a las autoridades correspondientes.Acorde a éste, dijo, se le debe dar aviso a la Profepa , pues cuentan con los expertos en la materia para rescatar una especie marina o en su caso, realizar la autopsia para determinar la especie edad, sexo, posibles causas de muerte, entre otras."Desconozco si se les dio aviso (autoridades ambientales) por nuestra parte no por que no es nada oficial", abundó, "no vino una persona específicamente a nuestra área a decirnos que encontraron esto".