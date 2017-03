Olvidan templo de Nuestra Señora de Los Ángeles

Etchojoa, Sonora(GH)

Vandalizado y en el abandono se encuentra el templo de Nuestra Señora de Los Ángeles, ubicado en El Salitral, Etchojoa, por lo que yoremes tradicionales piden apoyo a las autoridades de Etchojoa.



El presidente del Patronato de la Iglesia, Emigdio Jusacamea Leyva, denunció que personas de quien se desconoce la identidad robaron la campana y rompieron los vidrios del inmueble.



"Tenemos miedo de que nos caiga el techo, con la humedad de las lluvias las paredes se han ido maltratando", abundó, "desde que se construyó el edificio no ha recibido mantenimiento".



Expuso que han denunciado los actos de vandalismo a las autoridades de Etchojoa, pero al no tener evidencias de quiénes han causado los daños al templo, no han recibido respuestas satisfactorias.



"Me da más vergüenza a mí ir porque luego la Policía me pregunta que si quién se la robo pero no sabemos", expresó, "se ha perdido el respeto por la cultura y las tradiciones yoremes".



Silvestre Almada Leyva, vecino del lugar, recalcó que es necesario que se realicen rondines en el pueblo, ya que la falta de alumbrado público atrae a malvivientes.



"Estamos muy abandonados aquí, necesitamos que nos pongan más atención", clamó, "ya mero acaban con el templo los chamacos".