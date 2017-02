Dicen haber visto figura de la Virgen en una casa

Navojoa(GH)

La figura de la Virgen de Guadalupe cree haber visto una joven en la pared de una vivienda de la comunidad de Sinahuisa, situada a 12 kilómetros de Navojoa.



Zulma Yocupicio Contreras, de 29 años de edad, manifestó que preparaba la comida cuando una fuerza extraña la hizo voltear hacia la pared y le llamó la atención la silueta que se parece a la forma de la Guadalupana.



"Me sorprendí, pero pensé que era mi imaginación y le dije a mi mamá que viera y ella se quedó bien sorprendida porque sí se parecía a la Virgen", relató, "rápido fui a ponerle veladoras, es una bendición".



Agregó que decenas de vecinos de la comunidad de Sinahuisa acudieron al domicilio a llevarle veladoras, flores, en tanto otros llegaron a pedir milagros.



"Una señora que tenía mucho tiempo enferma vino, le rezó y pidió y sí le hizo el milagro", aseguró, "le rezamos el Rosario, durante nueve días".



Los habitantes de Sinahuisa son devotos de la Virgen Morena, ya que en ella ponen la esperanza de salir de enfermedades, problemas y de la situación precaria del pueblo.



"Desde chiquitos nos han inculcado el amor por la Virgen de Guadalupe y es muy milagrosa", expresó, "yo le rezo y sí me hace milagros; mi sobrina se llama Guadalupe".



La localidad de Sinahuisa está situada en el Municipio de Navojoa , a 43 metros de altitud y la habitan mil 008 personas, de las cuales 530 son hombres y 478 mujeres.Aunque el sacerdote Hugo Trujillo Durazo desconocía el acontecimiento, aseguró que la Virgen de Guadalupe apareció sólo una vez hace 500 años.



El padre de la iglesia del Sagrado Corazón de Navojoa expresó que la iglesia es respetuosa de los signos de fe de las personas, pero también es cuidadosa en aceptar milagros.



"Lo primero que procede es hacer un estudio profundo para ver si en la superficie hay rasgos sobrenaturales válidos", resaltó, "es un proceso largo, no se aparece en cada esquina ni en cada mancha o en cada pared, ella se manifiesta de manera maternal de otras formas".