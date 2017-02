Urgen a dar "empujoncito" a relación empresa-universidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Actualmente sí existe vinculación del sector empresarial con las universidades públicas, pero no ha sido suficiente, coincidieron líderes empresariales.



"(La vinculación) la veo en un nivel muy bajo, no hemos logrado realmente hacer una cultura de vinculación y creo que ese es uno de los grandes retos que seguimos teniendo y en ese sentido los sectores productivos debemos acercarnos a las instituciones de Educación Superior", afirmó Roberto Gómez del Campo Laborín.



Pero también las universidades deben abrirse más a la sociedad, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en afán de aportar soluciones a las necesidades del Estado en materia social, económica, cultural, entre otras, mediante programas reales de participación conjunta.



Se requiere que la vinculación tenga mayor dinamismo y que los empresarios se acerquen a buscar a las universidades, subrayó el empresario Félix Tonella Luken.



"También la vinculación uno la debe de buscar con las universidades para obtener lo que uno está buscando, no nomás que ellos se acerquen a nosotros, sino debe ser mutuo el asunto, nosotros lo hacemos, es parte de nuestra actividad", apuntó.



Aunque no con la celeridad que se requiere, dijo, las instituciones de Educación Superior han adecuado sus programas en los últimos años a las vocaciones del Estado, pero también es importante que conserven la formación cultural y humanista de profesionales.



El presidente de la Canacintra en Hermosillo, Armando Barajas Torres, aseveró: "Creo que debemos de brincar de ser tan miedosos o tan reservados, para dejar entrar a la academia a nuestras plantas; creo que tienen mucho que dar las universidades para el desarrollo y el crecimiento de nuestras empresas", enfatizó.



HAY FALLOS TAMBIÉN EN LO SOCIAL



Las universidades han sido las grandes ausentes en aportar soluciones a problemas de índole social en los últimos años y en ese sentido no han dado respuesta a la gente, destacó Guillermo Noriega Esparza, especialista en asuntos públicos.



"De forma natural debieran ser los espacios donde la sociedad civil se vierte, se recarga para encontrar las mejores propuestas, para encontrar las mejores opciones o la viabilidad de las propuestas ciudadanas, pero regularmente son casos muy aislados en los que se hace", apuntó.



El modelo de enseñanza de Educación Superior público, agregó, está basado en la preparación de técnicos en varias disciplinas, y hay una falta de perspectiva de valores sociales y de infundir la idea de comunidad.



"Yo veo una gran oportunidad en vinculaciones importantes entre los gobiernos y la Universidad de Sonora u otras universidades, y que éstas brinquen y propongan soluciones en el caso Río Sonora, los derechos humanos de los infantes, drogadicción, maltrato infantil, entre otros", refirió.



El papel del Gobierno en este sentido, expuso, debería ser de inicio mandar una señal de que no está prohibido proponer y con esto sacar a los investigadores de las universidades para que den solución a problemas sociales.