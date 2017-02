Emmanuel lucha contra cáncer amando la vida

Agua Prieta(GH)

El amor que le tiene a la vida Emmanuel Barrios Varela, de 20 años, se convirtió en inspiración para todos en el Conalep, donde a su corta edad despertó conciencias y fortaleció la unión de su grupo.



Desde hace cinco años el joven lucha por vencer un cáncer muy agresivo llamado linfoma de Hodgkin, y lo hace con entereza, sin lamentos, quejas y sin esperar un trato preferencial.



Lo sabe el ex director de Conalep, Gustavo Galarza Cossio, porque cuando él fue director Emmanuel estudió ahí y no supo de su condición, hasta que sus propios compañeros se le hicieron los comentarios.



"A mí cuando me informaron sobre el padecimiento de Emmanuel fueron los alumnos, ellos mismos, o sea yo así fue como me enteré, por qué, porque empezaron a ver que faltaba, empezaron a ver esas situaciones.



Entonces es obvio que ellos contactan antes que un maestro, antes que un administrativo, ellos contactan a sus compañeros, entonces cuando se enteraron de lo que estaba pasando fueron a hablar conmigo", recordó.



Su amor a la vida



Emmanuel Barrios Varela ha sido un modelo de inspiración, es un luchador incansable con lo que demuestra su amor a la vida, opinó Galarza Cossio.



"Con sus compañeros hizo un grupo muy fuerte, muy unido, por algo se graduaron la mayoría, no me pasó ni del 10% la deserción, si se salieron tres, cuatro alumnos se me hace mucho", afirmó.



Emmanuel se graduó de Conalep e ingresó al Instituto Tecnológico de Agua Prieta (ITAP) a estudiar la Ingeniería en Mecatrónica, pero dejó incluso el segundo semestre porque tuvo que viajar a la Ciudad de México para recibir un trasplante de médula.



Emmanuel ha sido una gran inspiración para sus compañeros, a tal grado que su generación en la preparatoria llevó su nombre y al someterlo a aprobación, no hubo persona que se opusiera.



DONACIONES



Si hay personas interesadas en apoyar a Emmanuel pueden hacerlo a través de Bancomer en la cuenta 4152 3131 5965 4388 o a través de la plataforma en Internet www.gofundme.com/fondo-medico-para-emmanuel-barrios.



Cómo donar:

A través de Internet: www.gofundme.com/fondo-medico-para-emmanuel-barrios



En Bancomer en la cuenta:

4152 3131 5965 4388