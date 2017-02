Nieve cubre de blanco la Sierra de Cananea

Cananea(GH)

A pesar de la nevada registrada en las partes altas de la Sierra, los puertos de San Luis del tramo carretero Agua Prieta-Janos, límite entre Sonora y Chihuahua, y el de Cananea, se mantuvieron abiertos ayer.



La lluvia moderada continuó durante el día y las rachas de viento llegaron a ser de entre 10 y 15 kilómetros por hora, informó el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Julio Haros.



La temperatura mínima que se registró fue de 1 grado centígrado, pero se espera que los efectos del Frente Frío número 29 persistan hasta hoy, cuando se prevé que se registren las temperaturas más frías.



Hasta el cierre de esta edición los puertos de San Luis y Cananea se mantenían abiertos, ya que la nevada se registró únicamente en las partes altas de la Sierra, lo que no afectó las carreteras.



Tres intoxicados en Nogales



Debido al frío, un matrimonio y su hija resultaron intoxicados por monóxido de carbono ayer a las 10:50 horas luego de dejar encendido un calentón de gas sin ventilación en su domicilio en calle Tabachines número 47, en la colonia La Mesa.



Las personas afectadas son José Martín C., R., Marisela N., L., y la menor Delfina Yamileth C., N., de 60, 51 y 15 años de edad, respectivamente, quienes fueron ingresados a la clínica del IMSS.



Los policías municipales se entrevistaron con José Martín, quien informó que como consecuencia del frío que sentían horas antes habían encendido el calentón de gas para mitigar las bajas temperaturas.



El afectado relató que después de un tiempo cuando despertaron él y su familia sintieron fuertes malestares de salud y fue entonces que solicitaron el apoyo a la línea de emergencias 911.



Manuel Hernández, comandante de Bomberos de Nogales, indicó que el saldo de este Frente Frío que se registra en la región ha dejado tres intoxicados por monóxido de carbono y un automovilista volcado en la colonia Kennedy.