Sólo 5% de las escuelas de Guaymas solicitaron "operación mochila"

Guaymas, Sonora(GH)

Sólo el 5% de las escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior han solicitado la "operación mochila" en el ciclo escolar 2016-2017, reveló el jefe de la Policía Municipal, José Norman Castillo Altamirano.El titular de Seguridad Pública en Guaymas informó que de septiembre a diciembre realizaron cuatro revisiones de útiles escolares en dos preparatorias y dos secundarias del casco urbano y tienen calendarizadas cinco más.Indicó que en el presente ciclo escolar se han revisado 900 mochilas de nivel secundaria y mil 590 de preparatoria, donde no localizaron armas blancas, drogas u otro objeto que pudiera representar un peligro para la integridad de los jóvenes."La Policía Municipal mantiene las puertas abiertas para que las sociedades de padres de familia y directivos de los planteles educativos acudan a solicitar la ‘operación mochila’, estás acciones se realizan en los lugares que lo solicitan", explicó.Los institutos escolares que más solicitan estás revisiones, indicó, generalmente son las mismas Centro de Estudios Tecnológico del Mar y las secundarias Francisco I. Madero, Abelardo L. Rodríguez y Técnica número 71.Posterior a lo ocurrido en el Colegio Americano, de Monterrey, Nuevo León, apuntó, no han recibido nuevas peticiones para llevar a cabo las operaciones mochilas.De acuerdo a la delegación regional de la Secretaría de Educación y Cultura , en Guaymas operan 168 planteles de educación primaria y secundaria, y once de preparatoria, entre públicos y privados y de esos solo nueve han solicitado apoyo de la Policía Municipal.