Hay preocupación por la llegada de Trump

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Existe un ambiente de preocupación e incertidumbre en los albergues de migrantes debido a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.



Desde que se conocieron resultados de las elecciones, se ha notado una disminución en el flujo de migrantes en algunas fronteras.



El hecho de que Trump asuma la presidencia hoy ha causado gran preocupación y desilusión entre los migrantes que buscan el "sueño americano".



Desde que se supieron los resultados de las elecciones, Sarah Abdala Manríquez señaló que se notaba un aire de tristeza y preocupación entre los migrantes que acudían al Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (Ccamyn) de Altar.



Señaló que incluso, a raíz de esta noticia, varios migrantes de origen mexicano y centroamericano optaron por abandonar su objetivo y volver a sus países de origen, temiendo oleadas de deportaciones y un incremento en el racismo alimentado por los discursos del republicano.



En Agua Prieta uno de los comentarios que han hecho ellos es que les han indicado que la vigilancia ha aumentado, expresó la encargada de la Casa de la Mujer Migrante, Belinda Sierra Sánchez.



"Tienen comunicación entre ellos y entre ellos mismos se dicen que es más pesado la seguridad, e inclusive yo he notado que ha bajado el flujo de migrantes", expresó.



En diciembre y enero se ha atendido únicamente a una migrante por mes, cuando anteriormente se recibían entre tres y cuatro mujeres por mes, expresó.



"Las personas que cruzan ya las mandan por Nogales y de ahí es por donde salen, ya con Douglas, casi no hay relación", mencionó en la cocina de la Casa de la Mujer Migrante, donde no estaba albergada ninguna mujer.



Están preparados



En Nogales, el dar atención a los mexicanos deportados de Estados Unidos no es un problema en los comedores y albergues locales, pero sí el de reinsertarlos en México.



En el caso del Comedor del Migrante de la Iniciativa Kino para la Frontera (IKF), así como el Albergue San Juan Bosco se dicen preparados para dar servicio en caso de elevarse el número de repatriados, deportadas o en tránsito.



Francisco Loureiro Herrera, propietario del albergue San Juan Bosco, documenta a diario atención a unas 110 personas.



Mientras que el Comedor del Migrante brinda dos comidas a unas 70 personas en cada una.



"En el albergue estamos listos, preparados para atenderlos, por lo pronto los números son normales", indicó Loureiro Herrera.



Marla Conrad, voluntaria de la IKF, señaló que las deportaciones bajan y suben y que en todo momento se viven situaciones de crisis en la frontera.



"En cuanto poder atender a más gente en el comedor estamos preparados, pero no para la situación en que van a venir, el asunto de separación familiar, el hecho de que en México no hay programas de reinserción social, buscarles trabajo.



"La única almohada que se encuentran es de tres días en el Juan Bosco y de ahí búscale y encima de todo la angustia de la deportación y tener que ver como comienzo de nuevo, está muy difícil", comentó.