Vive familia en ambiente de temor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un ambiente de temor ha vivido la familia de Carolina Leal Grajeda, luego del triunfo de Donald Trump y las amenazas o declaraciones del nuevo Presidente.



"El ambiente está realmente tenso, tanto en mi casa, como en la comunidad latina se siente un ambiente de temor, descontento, coraje al mismo tiempo por haber estado tan desinformados de las formas en las que se llevan las votaciones, por la manera en que la otra candidata ganó por el voto popular y este fulano por voto de quién sabe quién", externó.



Tras cuatro años de vivir en Nueva York, dijo que ha habido manifestaciones, la comunidad latina ha marchado y ha expresado sus descontentos.



¿Sientes tú o tus familiares, amigos o vecinos que son mexicanos algún temor sobre la política migratoria del nuevo Presidente?



Se siente y se ve bastante tanto en casa como con los mexicanos que convivimos, la mayoría estuvo mandando dinero de sus ahorros, sacándolos del banco para que no pudieran congelar sus dineros, por que se comentó que por la falta de papeles se investigaría y donde no hubiera cómo comprobar el ingreso y no hubiese taxes (impuestos) coincidiendo con nombre de cuentas automáticamente el dinero se congelaría".



¿Se han preparado de alguna manera para este nuevo Gobierno? ¿Qué cambios creen que sean los más importantes?



Por ser New York un estado protegido los gobernadores se comprometieron a apoyar a toda la comunidad migrante y si era necesario ir en contra de las ideas del Presidente entrante lo harían.



Se calmaron un poquito las aguas pero se respira miedo, otros se fueron por su propia voluntad, y algunos negocios empleadores siento yo que para no correr a los mexicanos están tratando de ayudarnos asesorándonos para la elaboración de taxes, aunque muchos no los quieran hacer ahora menos por la razón de que se manejan direcciones.