Llueve en el Mayo, pero no se recupera presa El Mocúzarit

Navojoa(GH)

Aunque el fin de semana llovieron 44 milímetros en la región del Mayo, la presa de El Mocúzarit no sumó agua a su almacenamiento que a la fecha es de 334.4 millones de metros cúbicos que representa el 35% de su capacidad, señaló Benito Coronado López.



El jefe del Distrito de Riego 038 del Río Mayo dijo que el año pasado, a la misma fecha la presa Adolfo Ruiz Cortínez o de El Mocúzarit tenía el doble del vital líquido.



"El año pasado teníamos 708 millones de metros cúbicos; la lluvia fue general en todo el Distrito de Riego y la media anduvo en los 40 milímetros", abundó.



Pese a que la presa no captó más agua, las precipitaciones beneficiaron las siembras de los distintos productos indicó Coronado López.



"Para esta semana tenemos un programa de 4 mil hectáreas a regarse, de las cuales 954 son de trigo", agregó, "486 corresponden a frijol, 990 a cártamo, 150 de alfalfa, 543 de garbanzo y por último mil 24 de papa".



Si bien la presa tiene poca agua, enfatizó, las siembras no corren riesgo ya que se programaron los cultivos en base al vital líquido con el que se cuenta.



"El gasto de presa es de 14 metros cúbicos por segundo, estamos entregando en Tesia un gasto de 13.6 milímetros cúbicos por segundo", precisó.