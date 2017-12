Pamela llega a Sonora por amor y se casa

GUAYMAS, SONORA(GH)

Pamela Checo, originaria de República Dominicana, nunca imaginó que terminaría viviendo en México, a poco más de 3 mil kilómetros de sus padres, hermanos y amigos, pero el amor la sorprendió mientras estudiaba en Chile.



La joven sicoterapeuta sistémica juvenil, de 32 años de edad, emigró a Guaymas en el 2015 para unirse en matrimonio con Gustavo Vizcaíno, sin conocer a fondo la cultura mexicana, su comida y sus tradiciones.



"Me ha gustado bastante su comida, la gente, he tenido buena aceptación. También me gustan los paisajes que tiene y el poder hacer el deporte externo como nadar y andar en bicicleta", externó.



Aunque extraña República Dominicana por sus padres, hermanos, amistades, comida y el clima, se establecerá en Guaymas junto a su esposo para formar una familia.



RESIDENTE TEMPORAL



Su situación migratoria en México, es de residente temporal con trámites en proceso de naturalización para obtener su ciudadanía mexicana.



"La idea es establecerme en Guaymas, ya estoy trabajando, voy a Guadalajara a estudiar una maestría y después de eso pienso en comprar una casa para establecernos acá (Guaymas), formar una familia ahora no es prioridad, estoy enfocada a varios proyectos que están andando, quiero construir mi casa y teniendo esa base vendrán los hijos", comentó.



El adaptarse a la ciudad no le ha sido complicado, pues durante su etapa de estudiante vivió en varios países, donde convivió con personas con diferentes tradiciones y culturas.



"No ha sido difícil el cambio, me adapté bastante rápido, pero me he perdido cosas de familiares, como el embarazo de mi hermana, navidades, aunque nos turnamos, un año aquí y otro año, y la familia de mi esposo me ha acogido bien", apuntó.



El valor que México le da a los empleos es la parte más complicada para la dominicana, pues en otros países los sueldos son superiores y eso le da mayor importancia a quienes se preparan profesionalmente con una carrera, maestría o doctorado.



"El valor que se le da al trabajo es más elevado y mayor sueldo pero la calidad de vida es distinta, aquí con muchos menos dinero puedes comer y más fácil, pero en Chile que es donde yo viví, necesitas al menos 100 dólares para comprar algo en el supermercado", destacó.



Entre las comidas mexicanas que más le gustan, se encuentran el pozole y las diferentes variedades de tacos, principalmente los de cochinita pibil, sin verdura.