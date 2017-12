Presentan libro biográfico de Antonio Laso

HERMOSILLO,Sonora(GH)

El gran número de recuerdos alegres, de éxito e incluso tristes, quedaron plasmados en el libro "Antonio Laso Carreño, una vida de trabajo", biografía donde se narra la vida del reconocido empresario Juan Antonio Ángel Laso Carreño.



Escrito por el cronista sonorense, José Rómulo Félix Gastélum, el libro relata cómo Juan Antonio fue víctima de la Guerra Civil Española ocurrida desde 1936 hasta 1939, cuando él apenas era un niño.



Fue en 1951 cuando Laso Carreño emigró de su tierra natal Asturias, España y llegó a Chihuahua, en México; ahí, describe el autor, pudo conjugar una regla que José Díaz le dio: "Hay que ganarse un peso y gastar 50 centavos para invertirlo".



"Todos los libros tienen una razón de ser, después de varios cafés con Juan Antonio y de que empezara a desarrollar una plática, empecé a conocer qué vida plasmaría", afirmó Rómulo Félix, "platicamos horas y horas, y lo que hice aquí lo he hecho con el mejor de los afectos hacia un hombre bueno y trabajador".



MÁS DE 200 FOTOS



Con más de 200 fotografías proporcionadas por la familia del empresario, el historiador logró expresar en un solo compendio más de 64 años de formar una vida en México, pero también, una infancia en España marcada por la guerra civil.



"Tengo 64 años viviendo aquí y si me preguntan, yo soy de México. Agradezco mucho que hayan hecho esto, siento que me han apoyado en todo", expresó don Juan Antonio Ángel Laso Carreño.



Como una forma de demostrar el gran amor que le tienen a su padre, María y Rosa María, expresaron estar orgullosas de ser sus hijas, de tener sus raíces, pero sobre todo de haber aprendido cómo mejorar como personas gracias a él.



Tanto sus hijos Juan Antonio, Juan Ángel, Olivia, Carlos, Domingo, Francisco, Rosa María y María, como sus nietos y bisnietos, aseguran estar felices de poder compartir con los sonorenses la historia del hombre que emigró de su País y que sobresalió a pesar del dolor que lo había acompañado.