Claudia Pavlovich supervisa campamento de atención a paisanos

NOGALES GH()

La gobernadora Claudia Pavlovich supervisó servicios en el campamento de atención a paisanos de Nogales y entregó títulos de propiedad a 592 familias de la zona rural de Caborca.



Como parte de una gira de trabajo, la gobernadora Pavlovich realizó un recorrido por el campamento de servicios instalado en el kilómetro 18 de la carretera federal 15, en la salida Sur de Nogales, donde constató el buen trato a los paisanos, con quienes platicó para conocer su experiencia.



Indicó que se aprecia un buen trabajo, ya que se proporciona a los paisanos la información clave sobre quienes son las autoridades presentes en estos tramos carreteros, ya sea el SAT, la Policía Federal, entre otros, así como el uniforme que éstos portan, pero también información sobre los lugares turísticos que pueden visitar.



Además, dijo, está personal del Instituto Nacional de Migración (INM) muy atentos en este tema, así como empleados de las comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos para atender quejas, así como un área de la Secretaría de Hacienda para trámites de revalidación de licencias de conducir.



Entrega títulos



Un total de 592 familias de la comunidad la Y Griega en Caborca se beneficiaron con la entrega de títulos de propiedad por parte de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.



Ahí recordó el compromiso que tiene con esa comunidad al rehabilitar la carretera Caborca-Y Griega, Y Griega-Desemboque, por la cual ya transitan de manera segura.



CASO COBACH



Es un recurso federal que lamentablemente no ha llegado, consideró la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovivh Arellano, en relación al paro laboral en los 33 colegios de Bachilleres del Estados de Sonora.



Aseguró que realizan las gestiones necesarias para que llegue el recurso y se resuelva la problemática.



"Estoy haciendo, como me toca, todo lo necesario y haciendo todas las llamadas correspondientes por supuesto un recurso que tiene que llegar y que no ha llegado y curiosamente no sólo en Sonora, sino tengo la información, otras nueve entidades del País", expuso en su gira por Nogales al visitar el Módulo Bienvenido Paisano, que brinda servicios para facilitar su internación a México.



"VOLVIMOS A PAGAR LOS PLATOS ROTOS": CPA



"Otra vez volvimos a pagar los platos rotos", lamentó la Gobernadora de Sonora en relación al caso del ex gobernador Guillermo Padrés Elías y las adopciones irregulares de niños que en ese periodo se otorgaron.



"Otra vez volvimos a pagar los platos rotos de lo que se hizo en un sexenio que no hubo sólo despilfarro y desfalco material y patrimonial, sino también cuestiones muy dolorosas como es el tema de los niños", consideró.



Dijo estar muy extrañada por la actitud de ciertas autoridades que no entiende a quien están respondiendo.



"Obviamente habíamos iniciado con las investigaciones, claramente, hay gente que está detenida por ese caso, pero bueno, ahora nos van a obligar a hacer todo un costoso equipo de trabajo nuevo para investigar", manifestó.



Lo bueno,continuó, que la CNDH está señalando y por supuesto nosotros aceptamos con mucho gusto esa recomendación que nos va a requerir de mucho tiempo, obviamente recursos humanos y recursos materiales.