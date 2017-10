Sonora sin helipuertos de emergencia médica

SONORA(GH)

Aun cuando un segundo "vale oro" para salvar una vida en una emergencia médica, Sonora carece de la infraestructura de helipuertos en sus hospitales.



En casos como el de la Guardería ABC y en otras situaciones ocurridas en el Estado, algunos municipios han utilizado el aeropuerto, o bien, estadios, baldíos y ciertas áreas ubicadas en la periferia que cumplan con los requisitos para el aterrizaje.



Autoridades del sector Salud confirmaron que en ningún hospital de Sonora funciona un helipuerto de emergencia médica.



Dichos sitios reducen los tiempos de traslado del herido o enfermo a áreas de urgencias en otras ciudades.



Fuentes de Salud señalaron que el Hospital General de Zona número 14 del IMSS, inaugurado el 22 de abril del 2014, aunque cuenta con la infraestructura para el helipuerto, no opera hasta la fecha.



"Infraestructura hay en el Hospital 14 del IMSS, pero no tiene el permiso", apuntó la fuente de Salud, "pero el aeropuerto está muy cerca del lugar en Hermosillo".



Agregó que el Hospital de Nogales no contará tampoco con helipuerto.

"No hay helipuerto en Sonora, pero hay opciones para aterrizaje de estas aeronaves", apuntó, "de otras partes como Navojoa los enfermos se trasladan en ambulancia por carretera hacia el IMSS".



En Navojoa, Jesús Enrique Noriega Vega, director de Salud Municipal, manifestó que una opción para enfermos en extrema urgencia es ser trasladados en ambulancia por carretera hasta Ciudad Obregón y ahí llevarlos a donde se requiera en una avioneta.



“Generalmente son traslados en ambulancia cuando son urgencias y por lo general son traslados programados”, abundó, “los aéreos (traslados) son para extrema urgencia, como el que hubo en la semana en la Sierra de Álamos”.



Van dos emergencias en 2017



En lo que va del año, en dos ocasiones fue necesario auxiliar a dos habitantes de comunidades de Álamos, quienes tuvieron que ser trasladados en helicópteros del Gobierno del Estado a hospitales.



Omar Mendoza Sañudo, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Álamos, informó que en fechas recientes autoridades de Salud pidieron el apoyo para que en helicóptero sacaran de la comunidad de Bavícora, en Álamos, a una joven de 18 años con cinco meses de embarazo y sangrado.



“Bavícora es una comunidad que está a 14 horas a pie y una mujer de 18 años presentaba mucho sangrado, fue llevada a un hospital en helicóptero”, recordó, “es una comunidad donde prácticamente cuando hay un enfermo se tiene que ir en helicóptero”.



Agregó que es el primer caso del mes y el segundo del año, ambos se presentaron en la Sierra de Álamos.



ADAPTAN ZONAS



Autoridades de Salud señalaron que en el Municipio de Cajeme, ante la falta de helipuertos en hospitales, se utilizan solares baldíos, campos deportivos y hasta estacionamientos para lograr aterrizajes de emergencia.



Señalaron que las zonas adaptadas como helisuperficies ante la falta de helipuertos son el aeropuerto, instalaciones de las corporaciones policiacas, pero en áreas alejadas de los hospitales, las cuales requieren con mayor continuidad los traslados de sangre, pacientes u órganos.



"En el IMSS han bajado helicópteros en la calle Guerrero frente a Urgencias y en campos del deportivo", agregaron.



Una de las fuentes del sector Salud, quien pidió se omitiera su nombre, indicó que uno de los casos más recientes fue el 10 de septiembre de este año, cuando una joven guarijía con embarazo de cinco meses y sangrado requirió servicios médicos y llegó hasta el estacionamiento en helicóptero.



La aeronave aterrizó justo en el estacionamiento, se expuso, sólo fue necesaria la eliminación de un poste de 7 metros que impedía la acción.



Las clínicas privadas tampoco cuentan con un helipuerto como tal, y en casos de emergencia usan cualquier zona autorizada por aeronáutica, dieron a conocer.



Esta situación no es ajena al resto de los municipios y de muchos otros estados de México, se destacó, ya que este tipo de infraestructura es costosa.



Se preparan



Guillermo Vázquez Michel, coordinador municipal de la Unidad de Protección Civil (UPC), opinó que hace mucha falta un helipuerto para Nogales, ya que comúnmente los traslados se realizan desde territorio estadounidense y tienen costos muy elevados.



Vázquez Michel relató que en una ocasión había la necesidad de un vuelo para un paciente que sería trasladado desde Tucson, Arizona, a Ciudad Obregón, Sonora, y en ese momento no había ambulancias aéreas disponibles en Arizona.



“Una compañía aérea en Phoenix iba a traer un jet de San Diego en la modalidad de ambulancia y el vuelo de Tucson a Ciudad Obregón salía en 110 mil dólares”, precisó.



“Con nosotros les salió el vuelo a 12 mil dólares. Lo recibimos en Tucson y lo volamos a Obregón”, sostuvo.



Ciudades como Nogales, Arizona, así como Green Valley y Tucson sí cuentan con helipuertos, incluso en la Estación de la Patrulla Fronteriza aterrizan estas unidades aéreas.



Vázquez Michel destacó que el Aeropuerto de Nogales no tiene instrumentación de navegación que permita aterrizajes en condiciones de clima difícil, por lo que casi nunca es utilizado por ambulancias aéreas.



“Cuando llevábamos pacientes a Hermosillo aterrizábamos en el estacionamiento del Hospital Cima; el problema es que se tiene que pagar un servicio de ambulancia aunque eran unos cuantos metros para el hospital”, añadió.



En ciudades como Guaymas, Caborca y Agua Prieta las ambulancias áereas utilizan el aeropuerto o estacionamientos para el aterrizaje y traslado de enfermos, según autoridades de Protección Civil y de Salud.





Fuentes: SCT, Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Unidad de Protección Civil.