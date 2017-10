Busca "Pano" cero tolerancia a ladrones

CÓCORIT, SONORA()

Una reforma al Código Penal de Sonora para que se aplique prisión preventiva a quien cometa los delitos de robo a casa habitación, robo de vehículos, extorsión y portación de armas prohibidas, propuso este martes Epifanio "Pano" Salido, se informó a través de un comunicado.



Salido expuso que aunque actualmente los citados delitos no se sancionan con prisión oficiosa, son infracciones graves que se cometen en contra de la seguridad del Estado y de la Nación.



Con esta iniciativa, indica el documento, se busca que quien cometa esos delitos y sea detenido se quede en la cárcel desde ese momento y no pueda estar en libertad hasta que sea juzgado.



El legislador explicó que actualmente, lo que la ley federal (no la de Sonora) establece es que la persona debe ser mantenida en la cárcel durante el juicio sólo en los delitos de homicidio, violación, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, y los delitos graves cometidos con medios violentos como armas y explosivos, contra la seguridad de la Nación, contra el libre desarrollo de la personalidad y contra la salud.



"Pero en todos los demás delitos, incluido el robo en casa habitación, robo de vehículos, la extorsión y el uso de armas prohibidas como los machetes, por regla general el delincuente puede andar en la calle mientras se le juzga, como si esa persona no hubiera hecho nada", acusó Salido.