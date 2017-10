Urge apoyo para bebé seri internada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La pequeña Nayra y su familia están sufriendo desde hace poco más de dos meses en el Hospital Infantil del Estado; son todos de la etnia Seri de Punta Chueca, y al no poder trabajar mientras están en Hermosillo, los gastos y las preocupaciones solamente van en aumento.



Nayra Dariana Barnett López tiene apenas un año y dos meses de edad, tiene una traqueostomía y una gastrostomía para ayudarle a respirar y a comer; en la capital se encuentra con sus padres Claudia López López y Juan Barnett Díaz, de 26 y 29 años, respectivamente.



Nayra tiene laringomalacia congénita y encefalopatía; necesita con urgencia un aspirador y un nebulizador para facilitarle la respiración, pero su familia no dispone de los recursos necesarios para costearlos, pues suman cerca de 7 mil pesos.



“Estamos tristes, es algo que nunca me imaginé que le tocaría a mi bebé”, dijo Claudia, “es muy malo para nosotros que tenga traqueostomía y gastrostomía, porque nunca he visto que una niña en el pueblo las tenga, entonces pienso mucho en la bebé, en cómo será su calidad de vida, en cómo se va a mover y cómo serán sus cuidados para que no se complique nada”.



Para la familia fue complicado salir del pueblo, en donde no se cuenta además con acceso a la salud, por lo que el diagnóstico de Nayra fue tardío y su caso se tornó complicado.



“Me di cuenta del problema de mi bebé hasta sus seis meses, porque a esa edad es que los niños ya son más activos y se mueven; cuando la vimos malita fue que buscamos cómo traerla a Hermosillo a hacerse estudios”, explicó la madre.



De igual forma, Nayra necesita pañales etapa cuatro, ropa para bebé que tenga abertura al frente para que no estorbe con su gastrostomía y alimento especial Ensure infantil; para apoyarla, se puede encontrar a sus padres entre las 08:00 y las 13:00 horas en el HIES o depositar su aportación económica al número de tarjeta Oxxo 4766 8409 1831 2997.



Nayra se encuentra hospitalizada en la cama 341 de Terapia Intermedia, en el tercer piso del Hospital Infantil del Estado de Sonora